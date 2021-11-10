В Приморье напавшим на пограничников рыбакам из КНДР продлили арест

До 19 февраля продлен срок ареста северокорейским рыбакам, которых судят за нападение на российских пограничников в 2019 году во время досмотра судна в Японском море, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Приморского краевого суда.

Очередное судебное заседание пройдет 16 ноября, на нем будут допрашивать подсудимых.

Слушание этого дела возобновилось в краевом суде 8 ноября после двухмесячного отпуска судьи. По нему проходят 14 подсудимых, находящихся под стражей.

Иностранцев обвиняют в нападении на российских пограничников, которые задержали судно в сентябре 2019 года во время незаконного промысла кальмара в районе банки Кито-Ямато в Японском море, являющейся исключительной экономической зоной РФ.

17 рыбаков напали на пограничников с подручными предметами. Один из них, завладев служебным автоматом, выстрелил в российского военнослужащего.

Шестерым северокорейцам предъявлено обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, восемь обвиняются по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее Находкинский городской суд приговорил двоих моряков к четырем годам за нападение на досмотровую группу, еще одного - к семи годам лишения свободы.