Силы ОДКБ создают учебную буферную зона почти в сто километров

"По замыслу учения, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности, предстоит провести миротворческую операцию по поддержанию мира в зоне ответственности, глубиной 32 километра и шириной 98 километров. В буферной зоне участникам учения необходимо оборудовать 48 наблюдательных постов и 19 контрольно-пропускных пунктов, а также взять под охрану 11 важных государственных объектов", - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Всего в учении принимают участие 1800 человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран-членов ОДКБ, а также около 300 единиц вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24, два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.