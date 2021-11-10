В Перми начали оглашать второй приговор по трагедии в отеле "Карамель"

В Индустриальном суде Перми начали оглашать приговор по второму делу, связанному с гибелью людей в гостинице "Карамель". Об этом "РГ" сообщили в суде.

На скамье подсудимых - сотрудник МЧС, работник сетевой компании и бывший главный инженер управляющей компании. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по разным статьям Уголовного кодекса РФ - в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ), причинении тяжкого вреда здоровью (118), нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (217 ) и халатности (статья 293).

Так как дело большое, предполагается, что окончат оглашение приговора только в пятницу. Судебное следствие продолжалось около семи месяцев.

Один приговор по делу о гибели людей в мини-отеле "Карамель" уже вынесен. В феврале этого года владельца гостиницы осудили на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, 20 января 2020 года в мини-отеле "Карамель" в Перми произошел порыв трубы отопления. В результате горячая вода залила гостиницу, находящуюся в подвале жилого дома. Погибли пять человек, среди них маленький ребенок. Еще трое постояльцев получили ожоги разной степени.