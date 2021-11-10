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10.11.2021 19:47
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор Петербурга рассказал, чем грозит пожилым отказ от прививки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Управление Роспотребнадзора Петербурга обнародовало разъяснение к вышедшему накануне постановлению ведомства, в котором было прописано требование об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет.

Фото: iStock
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Как следует из текста релиза, на предприятиях руководители должны организовать работу по вакцинации сотрудников категории 60+. Первый компонент прививки работникам необходимо получить до 15 декабря, второй - до 15 января. При этом уже с 15 декабря, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, не привившиеся первой дозой вакцины сотрудники подлежат отстранению. Исключение одно - медицинский отвод от прививки.

Неработающие граждане старше 60 лет, которые не вакцинировались, не получат доступ к бытовым услугам, предупреждает региональное управление Роспотребнадзора. Также им будет закрыт доступ на предприятия общепита, в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, в фитнес-клубы, салоны красоты. В общем, во все учреждения, которые вводят требования о QR-кодах для посетителей.

Напоследок в региональном управлении Роспотребнадзора предупреждают, что за несоблюдение ограничительных мер может наступить административная ответственность.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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