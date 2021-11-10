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10.11.2021 16:55
Рубрика: Экономика

Россия может ввести в 2022 году тарифные квоты для импорта сахара

Текст: Татьяна Карабут, Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия в 2022 году может ввести тарифную квоту для импорта сахара и сахара-сырца. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Названы главные способы снижения цен на продукты

"Для обеспечения внутренней потребности рассматривается также возможность установления в следующем году тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца", - сообщил министр на совещании президента Владимира Путина с правительством.

При этом Патрушев подчеркнул, что в случае дальнейшего сдерживания цен существует риск переориентации производителей сахарной свеклы на более рентабельные культуры, в частности, на зерновые и масличные.

"Дальнейшие решения в сахарной отрасли должны быть направлены на сохранение экономического стимула для стабильного производства сахарной свеклы, собственного сахара", - добавил министр.

Беспошлинный ввоз сахара в Россию открыли с 15 мая по 30 сентября 2021 года. До этого импортная пошлина на белый сахар из стран, не входящих в ЕАЭС, составляла 340 долларов за тонну. Минсельхоз объяснял, что введение такой меры позволит не только обеспечить потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке.

Зачем нужен интервенционный фонд сахара

В интервью "РГ" Дмитрий Патрушев заявил, что беспошлинный ввоз сахара может быть продлен до конца года. По его словам, с начала года импортного белого сахара ввезено в страну около 97 тыс. тонн, в том числе 37,4 тыс. тонн - с 15 мая в рамках квоты. По словам министра, вместе с другими мерами квота на беспошлинный импорт сахара помогла увеличить предложение на российском рынке, обеспечить сырьем промышленных потребителей.

По данным Росстата, в октябре цены на сахар выросли на 2% по отношению к сентябрю. При этом к октябрю прошлого года рост составил 11,3%.

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