Россия может ввести в 2022 году тарифные квоты для импорта сахара

Россия в 2022 году может ввести тарифную квоту для импорта сахара и сахара-сырца. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Для обеспечения внутренней потребности рассматривается также возможность установления в следующем году тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца", - сообщил министр на совещании президента Владимира Путина с правительством.

При этом Патрушев подчеркнул, что в случае дальнейшего сдерживания цен существует риск переориентации производителей сахарной свеклы на более рентабельные культуры, в частности, на зерновые и масличные.

"Дальнейшие решения в сахарной отрасли должны быть направлены на сохранение экономического стимула для стабильного производства сахарной свеклы, собственного сахара", - добавил министр.

Беспошлинный ввоз сахара в Россию открыли с 15 мая по 30 сентября 2021 года. До этого импортная пошлина на белый сахар из стран, не входящих в ЕАЭС, составляла 340 долларов за тонну. Минсельхоз объяснял, что введение такой меры позволит не только обеспечить потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке.

В интервью "РГ" Дмитрий Патрушев заявил, что беспошлинный ввоз сахара может быть продлен до конца года. По его словам, с начала года импортного белого сахара ввезено в страну около 97 тыс. тонн, в том числе 37,4 тыс. тонн - с 15 мая в рамках квоты. По словам министра, вместе с другими мерами квота на беспошлинный импорт сахара помогла увеличить предложение на российском рынке, обеспечить сырьем промышленных потребителей.

По данным Росстата, в октябре цены на сахар выросли на 2% по отношению к сентябрю. При этом к октябрю прошлого года рост составил 11,3%.