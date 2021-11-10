Volkswagen не будет сокращать 30 000 рабочих и построит новый завод в ЕС

Профсоюзы обеспокоены ранее сделанным заявлением Volkswagen о необходимости сократить примерно 30 тысяч сотрудников по всему миру до 2025 года. Герберт Дисс, возглавляющий компанию, поспешил успокоить общественность.

Как пишет Reuters, ознакомившийся с внутрикорпоративным обращением Дисса к персоналу, компания не будет увольнять 30 000 человек. По его словам, основное внимание уделяется не сокращению персонала, а повышению конкурентоспособности в новом мире с новыми возможностями. Также глава Volkswagen отметил, что ведутся переговоры с представителями профсоюзных организаций на предмет того, как можно модернизировать домашний завод в Вольфсбурге, чтобы он соответствовал мировым тенденциям, в частности, мог конкурировать с Tesla.

На данный момент в Вольфсбурге планируется выпуск преемников двух крупных кроссоверов и 7-местного SUV, к 2027 году две из четырёх линий завода могут перейти к производству электрических моделей.

Стало известно, что Volkswagen намерен построить новый завод неподалёку от Вольфсбурга, на котором наладят выпуск электромобиля под кодовым названием Trinity. Проектная мощность завода составляет 250 тысяч автомобилей в год. В компании сообщили, что строительство новой площадки будет гораздо проще, чем переоборудование под выпуск автомобилей новой эры существующих мощностей.

Volkswagen рассчитывает тратить на сборку одного электрокара примерно 10 часов, чтобы не отставать от Tesla, которой требуется столько же времени на сборку одного экземпляра Model 3 на своём первом европейском заводе в Берлине. Для сравнения, в настоящее время для сборки электрокара на заводе VW в Цвикау требуется около 30 часов, в рамках модернизации в следующем году время сократится до 20 часов.

Решение о строительстве будет принято в следующем месяце после того, как совет директоров Volkswagen Group рассмотрит бюджет Группы на ближайшие пять лет.