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Вышел русский трейлер американского ремейка китайского хоррора "Прятки"

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    10.11.2021, 11:02
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Империя Ужасов Фото: youtube.com/ Империя Ужасов
Фото: youtube.com/ Империя Ужасов

На YouTube представлен русский трейлер фильма ужасов "Прятки" (Hide and Seek).

Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
Вышел трейлер кровавого трэш-хоррор-мюзикла "Смерть металу"

По сюжету преуспевающий бизнесмен разыскивает своего пропавшего и опустившегося старшего брата, в рамках чего близко знакомится с трущобами и их обитателями, "вскоре выясняя страшные особенности жизни бездомных, так называемых сквоттеров", вводит в курс синопсис.

Режиссер и сценарист проекта - Джоэль Мур ("Спираль", Норм Спеллман из "Аватара"). В ролях: Джонатан Риз Майерс ("Викинги", "Тюдоры", "Дракула"), Джо Пантольяно ("Клан Сопрано", "Помни"), Джасинда Бэрретт ("Тысячелетие"), Мустафа Жакир ("Доктор Хаус", "Двойка"), Джеффри Оуэнс ("Миллиарды"), Марселла Ленц-Поуп ("Подпольная империя"), Куинн Маккоулган ("Черный список", "Голубая кровь").

Официальная российская премьера - 25 ноября.

Hide and Seek - ремейк китайского триллера 2016 года, сценаристом и постановщиком которого выступил лауреат Венецианского МКФ Лю Цзе.

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