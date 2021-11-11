Цены на дизель вновь обновили исторический рекорд

Цены на зимний, летний и межсезонный дизель обновили исторический рекорд. Об этом в четверг, 11 ноября, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, стоимость зимнего дизельного топлива впервые в истории поднялась до 61,2 тысячи рублей за тонну (+0,8%). Летний дизель подорожал до 53,6 тысячи рублей за тонну (+ 0,1%), а межсезонный дизель - до 54,9 тысячи рублей (+ 0,5%).

Стоимость дизеля бьет рекорды не в первый раз за последнее время. В Минэнерго это уже объяснили повышенным спросом из-за ранних холодов.

Причем, по данным Росстата, дорожает дизель не только на бирже, но и на АЗС.

При этом стоимость бензина АИ-92 на бирже уменьшилась на 0,5% - до 52,9 тысячи рублей за тонну, а бензина АИ-95 - на 0,7% (до 53,7 тысячи рублей).