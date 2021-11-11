Changan CS75 Plus обновился в соответствии с новой философией дизайна

Компания Changan опубликовала официальные фотографии обновлённого кроссовера CS75 Plus второго поколения, который дебютировал два года назад. С тех пор китайцы представили несколько моделей семейства Uni, которые ознаменовали новый язык дизайна марки, и в этом новом стиле получил рестайлинг CS75 Plus.

Решётка радиатора стала безрамочной и имеет V-образный рисунок, но это на S-версии, которая, если судить по дореформенному варианту, имеет более агрессивный дизайн с увеличенными воздухозаборниками. Фары стали длиннее и уже, чуть шире сделали полосу, связывающую их, и проходящую под кромкой капота.

Задний фонари сохранили свои "клыки", заползающие на крылья, но стали тоньше и интереснее в графике. По моде последних лет между фонарями установлена перемычка всю крышку багажника. Бампер обзавёлся ещё более ярко выраженным диффузором и двойными патрубками увеличенного размера.

Салон пока не рассекречен.

Моторная гамма обновлённого Changan CS75 Plus осталась без изменений: турбированные агрегаты объёмом 1.5 и 2.0 литра мощностью 178 и 233 л.с. Первый агрегатируется 6-диапазонной автоматической трансмиссией, второй - 8-ступенчатой АКП, обе - от компании Aisin.

Полноценная премьера кроссовера может состояться на автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября.

В России продаётся Changan CS75 Plus первой генерации под названием CS75 FL. Цены стартуют от 1 829 900 рублей. На нашем рынке модель представлена с бензиновым мотором 1.8 турбо мощностью 150 л.с., 6-ступенчатой АКП, привод - передний или полный.

Фото: Пресс-служба Changan.