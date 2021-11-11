Еврокомиссия спрогнозировала увеличение ВВП России на 2021 год

Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год. Сейчас аналитики ЕК ожидают, что он составит 3,9%, тогда как весной ожидалось 2,7%. Такие данные содержатся в осеннем экономическом прогнозе ЕК.

На следующий год еврокомиссия дает более пессимистичную оценку. По прогнозу на 2022 год, рост российского ВВП замедлится до 2,6%.

В докладе аналитиков отмечается, что росту ВВП в этом году помогают стабильно высокие цены на энергоресурсы.

Что касается Евросоюза, то, по прогнозу ЕК, внутренний валовый продукт в зоне евро составит в 2021 году 5%. Весной аналитики предсказывали рост ВВП ЕС на 4,3%.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's спрогнозировало увеличение ВВП России в 2021 году на 4,8%. А по оценке премьера Михаила Мишустина, по итогам года рост ВВП ожидается на уровне 4,2%.