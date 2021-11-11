Карты "Мир" заняли уже более четверти рынка платежей

Карты платежной системы "Мир" заняли уже более четверти российского рынка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу системы.

"Сегодня "Мир" занимает существенную долю рынка, более 25% в общем объеме карточных транзакций, и каждый следующий процент потребует еще более серьезной работы", - отметили в "Мире"​​​.

Так, в частности, представители платежной системы озвучили планы по развитию новых продуктов и сервисов, которые должны привести к росту занимаемой доли на рынке до 27-30%. Такого показателя в системе намерены достичь уже к концу 2023 года.

Ранее стало известно, что картами "Мир" теперь можно расплачиваться за сервисы Apple. А оператор национальной платежной системы недавно запустил новый функционал, предназначенный для обмена информацией о скомпрометированных банковских картах. Предполагается, что это поможет повысить защиту от мошенников.