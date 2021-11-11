Kia не представила кроссовер EV9. Вместо этого - очередной набор тизеров

Компания Kia ранее анонсировала премьеру нового концептуального кроссовера EV9, обозначив дату премьеры - 11 ноября. Как оказалось, новинка вживую будет показана через неделю на автосалоне в Лос-Анджелесе, а сегодня опубликовали всего лишь ещё несколько тизеров.

Концепт, как и предполагалось, является предтечей следующей электрической модели марки. Дизайн внешности в Kia назвали ультрасовременным, вероятно, намекая на его актуальность в среднесрочной перспективе. Характерными элементами экстерьера концепта являются "пиксельные" фары, отсутствие решётки радиатора как таковой, форма задних фонарей и необычная вставка на крыше, которая может оказаться солнечной панелью.

"Потрясающий сверхширокий дисплей и радикально новый взгляд на традиционное рулевое колесо - это лишь две из выдающихся особенностей интерьера", - сообщили в Kia.

Концепт создан на серийной платформе E-GMP Hyundai Motor Group, которая предполагает как одномоторную компоновку, так и с моторами на каждой из осей. На ней же базируется электрический Kia EV6, который в 2022 году должен добраться до российского рынка.

Мировая премьера Kia Concept EV9 состоится 17 ноября.

Фото: Пресс-служба Kia.

Фото: Пресс-служба Kia.