Москва отреагирует, если Европейский союз введет санкции против "Аэрофлота" из-за ситуации с беженцами в Беларуси. Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко.

Он подчеркнул, что возможное введение санкций только ухудшит ситуацию. "В любом случае этот шаг не будет приближать решение тех проблем, которых так боится Евросоюз", - цитирует РИА Новости заявление Грушко.

По его словам, в данной ситуации требуется сотрудничество, которое начинается с диалога, а не введения санкций. Однако, подчеркнул замглавы МИД РФ, Евросоюз "предпочитает сразу хвататься за санкционную дубину и бездумно ей размахивать".

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если ЕС введет санкции против "Аэрофлота", то Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над своей территорией.