В Приамурье у посетителей парикмахерских и соляриев попросят QR-коды

В Приамурье расширили список общественных мест, куда можно попасть только по QR-кодам.

Так, с 15 декабря в него попадают парикмахерские, салоны красоты, солярии и массажные кабинеты. С 1 декабря меры безопасности будут распространяться также на банки, микрофинансовые организации, а также высшие учебные заведения. Об этом говорится в распоряжении губернатора Амурской области.

Некоторые торговые центры в Белогорске, Шимановске, Зее, Свободном и Тынде также переходят на систему QR-кодов.

Напомним, Амурская область первой на Дальнем Востоке стала вводить подобные меры борьбы с распространением коронавируса. С 18 октября система QR-кодов заработала в Благовещенске для посетителей заведений общепита, с 1 ноября - в крупных торговых центрах.