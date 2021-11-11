В Приморье установили боновые заграждения вокруг аварийного судна

Специалисты установили боновые заграждения вокруг севшего на мель у берегов Находки панамского контейнеровоза Rise Shine, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Ивана Агаревского.

Водолазы зафиксировали незначительную утечку моторного масла из машинного отделения судна. Спасатели работают на Rise Shine с семи утра, этому способствует благоприятная погода. Сейчас идет работа по подготовке к разгрузке судна.

В танках контейнеровоза 300 тонн мазута и 20 тонн дизеля, если позволит погода, с откачкой топлива удастся справиться за несколько часов.

Мониторинг акватории и контроль состояния судна проводило спасательный корабль "Лазурит".

Напомним, контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы сел на мель у берегов Приморья в районе Находки 9 ноября. Судно сорвало с якоря во время шторма. Экипаж в составе 14 человек эвакуирован вертолетом на берег.