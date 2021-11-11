Двух фигурантов дела о гибели людей в отеле "Карамель" осудили на два года

Суд признал виновными двух фигурантов уголовного дела о гибели людей в пермском мини-отеле "Карамель".

Как пояснили в Следственном комитете РФ, приговор был оглашен в отношении заместителя начальника службы эксплуатации "Пермской сетевой компании" Сергея Агеева и бывшего главного инженера "Управляющая компания "Профи-Дом" Вячеслава Хилькова. Следствием и судом было установлено, что осужденные ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что привело к прорыву труб горячего теплоснабжения, примыкающих к зданию, в котором располагался мини-отель. В результате подвальные помещения жилого комплекса оказались затоплены кипятком. Это повлекло гибель пяти человек. Еще трое постояльцев гостиницы получили ожоги различной степени тяжести.

Суд приговорил виновных к лишению свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.