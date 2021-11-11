Смольный заявил об отсутствии ответственности для непривитых пенсионеров

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Ольга Гранатович подтвердила добровольный характер обязательно вакцинации пожилых людей от коронавируса в Северной столицы, сообщает РИА Новости.

В частности, Гранатович отметила, что ответственность за отказ от вакцинации на сегодня в городских нормативных актах не предусмотрена.

"Вакцинация остается непосредственно на совести каждого пациента", - заявила зампредседатель городского комздрава, подчеркнув, что в Петербурге созданы условия, чтобы привить максимальное число жителей.

Напомним, несколько дней назад городское управление Роспотребнадзора выпустило постановление об обязательной вакцинации сотрудников ряда отраслей промышленности, но в документе были указаны представители не только конкретных сфер, но и граждане старше 60 лет и люди, имеющие хронические заболевания.

Правда, как впоследствии разъяснял Смольный и Роспотребнадзор, а также независимые эксперты, в документе речь о принудительной вакцинации не идет. Если человек работает, то после 15 декабря, если он не ввел первый компонент прививки, то его обязаны отстранить от работы без сохранения заработной платы. После 15 января отстранят всех граждан старше 60, не прошедших полный курс вакцинации.

Но при этом заставлять работающих граждан вакцинироваться работодатели не могут. Это остается личным делом человека. Но и допустить присутствие на рабочем месте невакцинированного сотрудника категории 60+ скоро в компаниях не смогут.

Неработающих пенсионеров это не коснется. Но в то же время, как и все невакцинированные, они лишатся права посещать некоторые объекты, куда предусмотрен вход по антиковидным документам. Например, им уже закрыта дорога в музеи и театры, с 15 ноября они не смогут ходить в фитнес-клубы, с 1 декабря - в кафе и непродовольственные магазины.