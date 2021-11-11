"РГ" посодействовала тому, чтобы на Кубани рядом с храмом не появилась свалка

Почти девять месяцев бушевал скандал в Тимашевском районе Кубани. Причиной стала идея чиновников разместить мусоросортировочный комплекс вблизи подворья Свято-Духова монастыря, рядом с могилой его основателя, старца Георгия.

3 сентября 2021 год. Сход граждан в станице Роговской. Местные жители выступают против мусорного полигона у хутора Некрасова. Фото: Владимир Аносов/ РГ

При жизни старец снискал себе славу врачевателя, а когда в 2011 году ушел в мир иной, последним приютом стала часовня на территории подворья. Теперь это место паломничества: люди верят, что целительная сила старца сохранилась и после смерти, поэтому едут сюда круглый год со всех концов России. Рассказывают, что одним он помогает преодолеть душевные раны, других избавляет от телесных недугов - здесь можно услышать сотни чудесных историй.

Но в конце минувшей зимы разлетевшаяся по округе новость, что буквально в километре от православной святыни, рядом с хутором Некрасова, входящим в состав Роговского сельского поселения, хотят устроить мусорную свалку, шокировала местных жителей. "Не может быть, ведь это святотатство", - решили сначала люди. С просьбой разобраться в ситуации они написали нам в редакцию. "Нахождение такого объекта в прямой видимости со двора скита оскорбляет чувства верующих", - убеждены авторы обращения в "РГ". Когда стали разбираться, информация подтвердилась. Вот цитата из официального ответа, полученного "РГ" из администрации Тимашевского района: "...решением Совета Роговского сельского поселения от 29 марта 2016 г. земельный участок с кадастровым номером 23:31:0101000:1615 был безвозмездно передан в государственную собственность Краснодарского края...". Как выяснилось, этот участок определен в качестве места под строительство объекта размещения отходов без проведения специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований.

Обо всем этом мы написали в своей первой публикации ("Храм с видом на свалку", "РГ-Неделя-Кубань-Кавказ" от 17.03.2021 года". С тех пор волна народного протеста, набирая обороты, прокатилась сначала по Кубани, а потом и по всей России. Люди вставали в пикеты, выходили на сходы, направляли по инстанциям возмущенные письма. Следом за "РГ" об этой ситуации рассказали другие СМИ, а станичники и хуторяне снимали ролики и размещали их в социальных сетях.

В течение нескольких месяцев мы следили за развитием событий и задавали вопросы тем, кто принимает решения. По словам чиновников Тимашевского района, место под строительство комплекса было якобы зарезервировано при утверждении генерального плана Роговского сельского поселения, куда входит хутор Некрасова еще в 2013 году. Мы отыскали этот план, но ничего подобного там не нашли. Более того, данного объекта нет на территориальных схемах планирования края и Тимашевского района.

Что это? Банальная ошибка или фальсификация? ( "В Некрасове жить хорошо", "РГ" от 16.08. 2021 года). Наша статья была проиллюстрирована красноречивыми фотографиями. Однако в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ, отвечающем в регионе за реализацию "мусорной реформы", продолжали упорствовать. И участок в районе хутора Некрасова снова назвали "подходящим по всем параметрам". Ну а как же святыня, близость подпочвенных вод и чернозем, почему-то названный неудобьями? Эти и другие вопросы, что называется, повисли в воздухе.

Тогда мы задали их снова - уже главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. Встретившись, поинтересовались ее отношением к планам по строительству мусорного объекта в Тимашевском районе Кубани, рядом с православной святыней, против чего активно выступают местные жители и монахи. "Наша задача - чтобы этот мусорный полигон отвечал экологическим требованиям, - сказала глава Росприроднадзора. - А общественные слушания, предшествующие этому, должны учесть мнение местных жителей. И региональные власти обязаны доказать нам, что это было сделано".

Судя по всему, обе августовские статьи "РГ" легли на стол кубанского губернатора Вениамина Кондратьева. И реакция главы региона не заставила себя ждать. Он распорядился найти альтернативные участки, поручив это общественным экологам.

Публикация "В Некрасове жить хорошо?" была напечатана в "РГ" 16 августа 2021 года.

В начале сентября Андрей Рудомаха, член экологического совета при губернаторе края, доложил о двух найденных участках, расположенных в соседнем, Брюховецком районе. Один из них, площадью в 200 гектаров, принадлежал краю, и, по мнению эколога, наиболее подходил для реализации инвестиционного проекта. Ведь размер ставшего камнем преткновения участка у монастыря - всего 35 гектаров, а для строительства современного комплекса нужно было как минимум 50 гектаров, которые без проблем можно было вычленить из найденного экологами альтернативного участка. Губернатор дал указание провести изыскания, после чего представить заключения жителям, чтобы те сами приняли решение. Однако вопреки ожиданиям никто из чиновников не кинулся выполнять поручение шефа. И вскоре стало ясно почему: тот самый свободный от обременений участок в 200 гектаров ... был передан в аренду на 49 лет крупному агрокомплексу. Эта информация на фоне не прекращающихся народных протестов переполнила чашу губернаторского терпения: реализация инвестиционного проекта распоряжением главы края была приостановлена. Сложившуюся ситуацию он обсудил на недавней встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, проинформировав его о том, что создана рабочая группа, которая определит новые подходящие участки в Тимашевской зоне.

Губернатор дал указание найти участок для мусорного полигона и чтобы жители сами приняли решение. Однако вопреки ожиданиям никто из чиновников не кинулся выполнять поручение

Более того, как заверил вице-губернатор Александр Трембицкий, внесены изменения в Генплан и все остальные документы.

- В ближайшее время участок под Роговской будет исключен из территориальной схемы обращения с отходами, - сказал он. - Думаю, это произойдет до конца ноября. Рядом с захоронением святого человека такой объект действительно не уместен.

Печально, что для понимания этого кубанским чиновникам потребовалось так много времени. Когда в 2014 году в стране началась мусорная реформа, Краснодарский край громко объявил, что намерен стать лидером в ее реализации. Однако "стараниями" местных чиновников участки под размещение современных межмуниципальных полигонов выбирались безответственно и зачастую просто на глазок, что наглядно подтверждает история с выбором участка под хутором Некрасова. По словам Андрея Рудомахи, также явно не подходящие участки были выбраны в Новокубанской, Крымской, Тихорецкой, Староминской и Абинской зонах. В результате в крае назревает мусорный коллапс - ни в одной из 11 зон не началось строительство современных комплексов.

И, главное, судя по всему, началась работа над ошибками: буквально вчера губернатор назначил на должность заместителя министра ТЭК и ЖКХ края известную экологическую активистку Марию Краснощекову, поручив ей кураторство сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.