Аналитики назвали самые снежные города-миллионники России

Аналитики "Яндекса" назвали самые снежные города-миллионники России. Первые три места заняли Челябинск, Пермь и Нижний Новгород, сообщает РБК.

Специалисты исследовали данные метеонаблюдений за последние 10 лет. По их данным, в Челябинске средняя высота снежного покрова составляет 181 сантиметр. В Перми - 143 см, а в Нижнем Новгороде - 126 см.

Челябинск стал лидером и по количеству выпавшего снега за один сезон. Так, зимой 2013-2014 годов снежный покров в этом городе достигал в высоту 240 см.

Там же, согласно данным "Яндекса", снег выпадает раньше, чем в других городах.

Также больше метра снега выпадает в Уфе, Екатеринбурге, Казани, Москве, Самаре,

Красноярске, Новосибирске и Омске.

Меньше всего снега выпадает в Ростове-на-Дону (46 см) и Волгограде (66 см). Здесь же снег выпадает позже, чем в других городах из исследования.

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