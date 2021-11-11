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11.11.2021 17:53
Рубрика: В мире

В Латвии утвердили запрет георгиевских ленточек

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Латвийский сейм, как и ожидалось, окончательно утвердил в третьем чтении поправки к законам "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и "О собраниях, шествиях и пикетах". Отныне на них запрещается любая демонстрация георгиевских ленточек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

Фото: Политика Страны/Telegram
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Большинство депутатов поддержали инициативу объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии", которое входит в правительство. Его представители говорили, что отрицают наполнение этого символа. Практически нет сомнений, что глава государства также поставит подпись под документом.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала международные институты отреагировать на планы латвийских властей, которые раскалывают общество в контексте отношения к итогам Второй мировой войны.

В мире Европа Латвия Вторая мировая война

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