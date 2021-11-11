В Минфине не ждут роста цен на металлургическую продукцию

В Министерстве финансов России не ждут роста цен на металлургическую продукцию из-за введения акциза на сталь и нового расчета налога на добычу ископаемых. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, слова которого приводит "Интерфакс".

Как пояснил министр, цены на внутреннем рынке определяются исходя из мировых.

"Мы с вами видели: выросли цены мировые - выросли цены на внутреннем рынке. Через экспортные пошлины мы эти цены немного остановили и начали контролировать. По нашим расчетам, введение НДПИ и акциза не приведет к росту цен на продукцию. Мы в законе по акцизам специально такую норму прописали", - сказал Антон Силуанов.

По его словам, в законопроекте прописано, что сумма акциза не включается в стоимость металлургического производства.

"Это по сути квазиналог на результат, на доход. Мы сделали максимально комфортно для предпринимателей, чтобы исключительно в случае хорошей конъюнктуры они платили", - подчеркнул он.

Законопроектом по НДПИ предлагается с 1 января 2022 года изменить формулы расчета налога на железную руду, кокс и руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы, привязав размер налоговых выплат к мировым котировкам на соответствующие металлы и сырье.

Одним из поводом к созданию нового закона стало то, что в 2020 году металлурги подняли цены на внутреннем рынке и, по выражению вице-премьера Андрея Белоусова, "нахлобучили" бюджет России примерно на 100 миллиардов рублей. И привязка налога на добычу к мировым котировкам позволит изымать сверхдоходы компаний на высоких ценах.