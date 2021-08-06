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06.08.2021 22:05
Рубрика: Экономика

НДПИ для металлургической отрасли повысят с 2022 года

Текст: Евгения Думанская
С 1 января 2022 года планируется повысить налоги на добычу полезных ископаемых, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита на завод по производству сухих строительных смесей в Башкирии.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Это коснется металлургической отрасли", - цитирует Путина РИА Новости.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Владимир Путин дал старт работе цементного завода в Башкирии

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов сообщал, что в 2020 году металлургические компании подняли цены на внутреннем рынке и "нахлобучили" бюджет примерно на 100 миллиардов рублей. Из-за этого были введены дополнительные экспортные пошлины, которые действуют до конца года.

Как говорил замглавы Минфина Алексей Сазанов, кабмин работает над увеличением налоговой ставки для металлургов, а именно о привязке налога на добычу к мировым котировкам. Это позволит изымать сверхдоходы, когда цены высокие.

Кстати, ФАС проводит проверку по поводу повышения цен на металлопрокат. Как стало известно, "Северсталь" снизила базовые цены на горячекатаный плоский прокат - один из основных компонентов в строительстве и других отраслях.

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