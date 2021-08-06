НДПИ для металлургической отрасли повысят с 2022 года

"Это коснется металлургической отрасли", - цитирует Путина РИА Новости.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов сообщал, что в 2020 году металлургические компании подняли цены на внутреннем рынке и "нахлобучили" бюджет примерно на 100 миллиардов рублей. Из-за этого были введены дополнительные экспортные пошлины, которые действуют до конца года.

Как говорил замглавы Минфина Алексей Сазанов, кабмин работает над увеличением налоговой ставки для металлургов, а именно о привязке налога на добычу к мировым котировкам. Это позволит изымать сверхдоходы, когда цены высокие.

Кстати, ФАС проводит проверку по поводу повышения цен на металлопрокат. Как стало известно, "Северсталь" снизила базовые цены на горячекатаный плоский прокат - один из основных компонентов в строительстве и других отраслях.