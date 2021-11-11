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11.11.2021 09:21
Рубрика: Власть

Володин прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе

Текст: Татьяна Замахина
Международные организации: Совет Европы и ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент должны перестать перекладывать ответственность и помочь беженцам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале ситуацию на белорусско-польской границе.

Спикер считает, что причина происходящего - многолетний политический курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока.

Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
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"Большая часть беженцев - выходцы из стран, куда вводились войска НАТО. Чтобы строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты, - напомнил он. - Ливия, Ирак, Сирия - ни одно из этих государств не выиграло от международной экспансии Запада. И теперь граждане этих стран вынуждены искать убежища".

Политик констатировал, что Евросоюз не спешит помогать Беларуси в этой ситуации, как это делалось, например, в отношении Турции или Италии.

"Наоборот, - отметил Володин. - Польша с их согласия и вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и огнестрельное оружие против людей. Заявлений с осуждением подобных радикальных действий мы не слышим. Вместо этого - бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии".

По его оценке, это и есть дв

Фото: REUTERS
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ойные стандарты.

В этой ситуации, считает спикер, правильно было бы, чтобы международные организации: Совет Европы и ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент - перестали перекладывать ответственность и помогли беженцам.

"Со своей стороны будем поддерживать Белоруссию, которая оказалась в непростой ситуации, столкнувшись с наплывом мигрантов, - заверил он. - Позиция руководства страны заслуживает уважения. Чего нельзя сказать о тех, кто своими действиями создал проблему".

Российская сторона, по словам Володина, обязательно поднимет этот вопрос на предстоящей сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили миграционный кризис.

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