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Вышел новый трейлер "Руки Бога" Паоло Соррентино

Новости
    11.11.2021, 23:16
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился расширенный трейлер нового фильма итальянского режиссера Паоло Соррентино ("Молодость", "Молодой папа", "Лоро", "Новый папа"), который получил название "Рука Бога" (È stata la mano di Dio).

Фото: kinopoisk.ru
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Премьера картины состоялась в начале осени на 78-м Венецианском кинофестивале, и именно она выдвинута Италией на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Фильм расскажет о неаполитанском подростке Фабьетто Скиза, чьи отроческие годы прошли в Неаполе восьмидесятых. Его окружает многочисленная, несколько безумная и очень громкая семья, непрестанно бурно обсуждающая личные драмы, удачи, падения, радости и горести. На все это наслаиваются будоражащие южный город новости о том, что футбольный клуб "Наполи" собирается переманить к себе великого Диего Марадону. Все это очень занимает Фабьетто, который сталкивается с многогранностью взрослого бытия, а затем, словно в порыве божественного озарения, открывает для себя новый мир, по сравнению с которым меркнут многие привычные привязанности и увлечения. Сам Соррентино неоднократно упоминал в интервью, что история очень во многом связана с его собственным прошлым, на осмысление которого режиссер решился, разменяв шестой десяток.

Роль Фабьетто воплотил юный Филиппо Скотти, его отцом стал любимый актер Соррентино Тони Сервилло, в других ролях зрители увидят Терезу Сапонанджело, Марлона Юбера, Луизу Раньери, Ренато Карпентьери, Массимилиано Галло.

В начале декабря картина появится в мировом прокате, а с 15 декабря она станет доступной на сервисе потокового видео Netflix.

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