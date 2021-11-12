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Рубрика: В мире

Bloomberg: До 9 увеличилось число жертв давки на концерте Скотта в США

Импровизированный мемориал на территории парка NRG в Хьюстоне, где 9 человек погибли в толпе на фестивале Astroworld. Фото: AFP/Thomas Shea Импровизированный мемориал на территории парка NRG в Хьюстоне, где 9 человек погибли в толпе на фестивале Astroworld. Фото: AFP/Thomas Shea
Импровизированный мемориал на территории парка NRG в Хьюстоне, где 9 человек погибли в толпе на фестивале Astroworld. Фото: AFP/Thomas Shea

Еще один человек скончался от тяжелых травм, полученных в результате давки пятого ноября на концерте в Хьюстоне во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на адвоката семьи погибшего.

Фото: Скриншот Apple Music
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По его словам, речь идет о 22-летнем студенте Техасского университета. Таким образом, общее число погибших достигло девяти. По данным полиции, еще один пострадавший - 9-летний мальчик - находится сейчас в больнице в критическом состоянии, передает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел в ходе церемонии открытия музыкального фестиваля Astroworld. Во время концерта люди начали тесниться возле передней части сцены, что вызвало панику, некоторые зрители теряли сознание. По данным CNN, всего пострадали более 300 человек. По данным генконсульства РФ, россиян среди них нет. В общей сложности мероприятие посетили свыше 50 тысяч человек.

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