Диетолог рассказала о последствиях регулярного употребления фисташек

Диетолог Алена Барредо рассказала о последствиях ежедневного употребления фисташек. По ее словам, это как минимум поможет омолодить кожу и сохранить зрение, сообщает РИА Новости.

Как пояснила врач, в фисташках содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые помогают снизить холестерин.

"Также фисташки содержат витамины А и Е, что поможет нашей коже выглядеть моложе, поддержит иммунитет и улучшит зрение. Кроме того, они содержат магний, который помогает при стрессах и для стабилизации артериального давления", - отметила Барредо.

Однако злоупотреблять фисташками все же не стоит, особенно людям с повышенной массой тела. Дело в том, что у орехов большая калорийность из-за жиров. Также, по словам врача, фисташки не подходят людям, имеющим проблемы с поджелудочной железой.

Ранее диетолог Анна Мелехина рассказала, что снизить холестерин поможет также небольшое количество изюма, ежедневно употребляемого в пищу. А британский врач Майкл Мосли назвал воду тем напитком, который поможет похудеть.