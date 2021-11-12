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12.11.2021 11:42
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил низкую загрузку европейских хранилищ "Газпрома"

Текст: Михаил Загайнов, Сергей Тихонов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Вопрос скорости заполнения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) "Газпромом" будет зависеть, прежде всего, от погодного фактора. Об этом "РГ" заявил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов, комментируя данные Gas Infrastructure Europe, которые свидетельствуют о низкой заполняемости хранилищ.

Цена экспорта газа в дальнее зарубежье превысила 310 долларов

"Отбор газа уже начался - за последний месяц суммарный запас газа в ПХГ Европы сократился на 1,5%, несмотря на регулярную дозакачку", - пояснил эксперт.

По его словам, "Газпром" имеет доступ к активной емкости восьми ПХГ в Германии, Австрии, Сербии, Чехии и Нидерландах. Основными по объему хранения являются немецкие "Реден" и "Эцтель" (4,2 и 1 млрд куб м, соответственно), австрийское "Хайдах" (3,1 млрд куб м) и нидерландское "Бергермеер" (1,9 из 4,1 млрд куб м доступно российской компании).

В случае необходимости "Газпром" также может арендовать емкости для хранения газа у сторонних компаний (в прошлом году на таких условиях было размещено дополнительно 2,5 млрд куб м газа в Австрии, Венгрии и Словакии).

"Если средний уровень заполнения ПХГ в Европе сейчас составляет чуть более 75%, основные хранилища, используемые "Газпромом", практически не заполнены: "Реден" - менее 10%, Хайдах - 20%, Бергермеер - почти 31%", - отмечает Колобанов.

Успеет ли российский газ спасти Европу от замерзания и высоких цен

По его словам, начало активной закачки газа "Газпромом" в европейские ПХГ позволит отчасти снизить цены на газ, однако не надо преувеличивать влияние этого фактора: газ российской компании составляет 10-11% от общего объема хранения в Европе.

Ранее "Газпром" сообщил, что начал закачку газа в европейские подземные хранилища. Это произошло после того, как компания обеспечила необходимый уровень оперативного резерва газа в российских ПХГ.

При этом в январе-октябре 2021 года экспорт "Газпрома" в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию уже превысил объемы за весь 2020 год. Суммарно поставки в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 158,8 млрд кубометров, что на 10,4% больше, чем за тот же период 2020 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Компании Нефть и газ Газпром

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