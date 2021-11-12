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12.11.2021 15:10
Рубрика: Экономика

ФАС предложит правительству меры для стабилизации цен на дизель

Текст: Анастасия Селиванова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала нефтекомпаниям изучить вопрос, насколько они могут нарастить производство дизельного топлива и его отгрузку на внутренний рынок. Получив от компаний результаты, ФАС направит в правительство ряд мер для стабилизации цен на дизель.

Фото: ТАСС
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Об этом сообщили в пресс-службе регулятора по итогам заседания биржевого комитета, куда входят представители ФАС, Минэнерго, крупных компаний и операторов розничного рынка. Речь идет о наращивании производства межсезонного и зимнего сортов топлива, пишет ТАСС.

С приходом холодов на территорию России нефтекомпании нарастили производство дизеля зимнего и межсезонного сортов, однако ажиотажный спрос трейдеров и рост стоимости нефти на мировом рынке подстегнули рост оптовых цен на дизель, сообщали ранее в Минэнерго. По оценкам ведомства, дефицита топлива на внутреннем рынке нет.

Накануне биржевые цены на зимний дизель побили исторический максимум - 61,2 тысячи рублей за тонну. В розничном сегменте топливо дорожает медленнее с учетом временного лага, однако, например, за последнюю неделю - со 2 по 8 ноября - литр дизеля на АЗС вырос в цене сразу на 29 копеек - до 51,59 рубля в среднем по стране, сообщал Росстат.

Экономика Транспорт Бензин Экономика Товары и цены Правительство ФАС Правительство Минэнерго Цены на бензин

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