ФАС предложит правительству меры для стабилизации цен на дизель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала нефтекомпаниям изучить вопрос, насколько они могут нарастить производство дизельного топлива и его отгрузку на внутренний рынок. Получив от компаний результаты, ФАС направит в правительство ряд мер для стабилизации цен на дизель.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора по итогам заседания биржевого комитета, куда входят представители ФАС, Минэнерго, крупных компаний и операторов розничного рынка. Речь идет о наращивании производства межсезонного и зимнего сортов топлива, пишет ТАСС.

С приходом холодов на территорию России нефтекомпании нарастили производство дизеля зимнего и межсезонного сортов, однако ажиотажный спрос трейдеров и рост стоимости нефти на мировом рынке подстегнули рост оптовых цен на дизель, сообщали ранее в Минэнерго. По оценкам ведомства, дефицита топлива на внутреннем рынке нет.

Накануне биржевые цены на зимний дизель побили исторический максимум - 61,2 тысячи рублей за тонну. В розничном сегменте топливо дорожает медленнее с учетом временного лага, однако, например, за последнюю неделю - со 2 по 8 ноября - литр дизеля на АЗС вырос в цене сразу на 29 копеек - до 51,59 рубля в среднем по стране, сообщал Росстат.