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12.11.2021 20:28
Рубрика: Общество

Голикова рассказала, в каких общественных местах не понадобятся QR-коды

Текст: Ирина Невинная
Фото: Стрингер / Sputnik/ РИА Новости Фото: Стрингер / Sputnik/ РИА Новости
Фото: Стрингер / Sputnik/ РИА Новости

Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, правительство предложило законодательно закрепить новый порядок посещения практически всех общественных мест - только при предъявлении выписки из сертификата вакцинированных граждан с наличием QR-кода. При этом вице-премьер Татьяна Голикова назвала жизненно важные предприятия, которые смогут свободно посещать люди, не имеющие QR-кода.

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"Не нужно будет предъявлять QR-код в магазинах, где продаются продукты питания, товары первой необходимости, а также в аптеках", - перечислила Голикова.

При этом она подчеркнула, что, заходя в эти организации, там "нужно будет обязательно соблюдать масочно-перчаточный режим".

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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