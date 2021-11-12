Голикова рассказала, в каких общественных местах не понадобятся QR-коды

Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, правительство предложило законодательно закрепить новый порядок посещения практически всех общественных мест - только при предъявлении выписки из сертификата вакцинированных граждан с наличием QR-кода. При этом вице-премьер Татьяна Голикова назвала жизненно важные предприятия, которые смогут свободно посещать люди, не имеющие QR-кода.

"Не нужно будет предъявлять QR-код в магазинах, где продаются продукты питания, товары первой необходимости, а также в аптеках", - перечислила Голикова.

При этом она подчеркнула, что, заходя в эти организации, там "нужно будет обязательно соблюдать масочно-перчаточный режим".