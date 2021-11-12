Госдума определит дату рассмотрения поправок о QR-кодах 15 ноября

Совет Госдумы 15 декабря назначит дату рассмотрения проектов о QR-кодах. Об этом заявил вице-спикер ГД Сергей Неверов ("Единая Россия").

"У нас совет Государственной Думы будет в понедельник, естественно на совете эта тема будет обсуждаться, - цитирует депутата РИА Новости, - я в этом даже не сомневаюсь и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект".

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддерживает правительственный законопроект, сообщил, в свою очередь, его глава Евгений Москвичев.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Согласно проекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Введение системы QR-кодов на воздушном и железнодорожном транспорте касается только взрослых. При этом пассажир без документа о прививке, медотводе или перенесенном заболевании получит назад 100% средств за билет, говорится в поправках.