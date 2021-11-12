Новости

Выбраны лучшие менеджеры в стране 21:44
Лавров считает, что НАТО ведет себя агрессивно по отношению к России 21:36
Госдума определит дату рассмотрения поправок о QR-кодах 15 ноября 21:17
Голикова объявила переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля 21:14
Назначать пособия без заявлений помогут налоговые органы 20:58
Клишас: Парламент обсудит целесообразность QR-кодов на федеральном уровне 20:47
Голикова пояснила, что собой представляет QR-код нового образца 20:43
В России построят 300 гостиниц в рамках нацпроекта по туризму 20:28
Голикова рассказала, в каких общественных местах не понадобятся QR-коды 20:28
Львова-Белова: Вакцинация детей возможна только с согласия родителей 20:26
Савельев не ожидает больших сложностей с введением QR-кодов на транспорте 20:16
Фильм "Небо" о летчике Пешкове показали в Липецком авиацентре 20:10
Песков сделал прививку вакциной "Спутник Лайт" 19:59
В Ленинградской области 33-й бригаде Росгвардии вручили новое Боевое знамя 19:42
Совфед рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в первоочередном порядке 19:38
Путин призвал обеспечить кибербезопасность аватаров 19:34
Путин поручил создать единую госсистему биометрических данных 19:31
Косторная поддержала Усачеву, получившую тяжелую травму на этапе в Японии 19:19
Трутнев призвал отслеживать безопасность Северного морского пути 19:17
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье вырос до 68,4% 19:14
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чазова 18:59
Названа причина столкновения поезда и "ГАЗели" в Красноярском крае 18:56
Опубликован русский тизер продолжения "Секса в большом городе" 18:53
В подмосковном Пущино пропали шесть студентов из Шри-Ланки 18:48
Москва встала в 9-балльных пробках 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
12.11.2021 20:47
Рубрика: Власть

Клишас: Парламент обсудит целесообразность QR-кодов на федеральном уровне

Текст: Дмитрий Гончарук

Целесообразность мер, которые предложены в законопроектах правительства о введении QR-кодов на федеральном уровне, предметно обсудят обе палаты Федерального Собрания. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Голикова объяснила необходимость QR-кодов на транспорте и в общественных местах

"Целесообразность указанных мер подлежит предметному обсуждению в парламенте", - сказал Клишас ТАСС.

Сенатор обратил внимание на то, что ограничение прав граждан не противоречит Конституции. "Ограничения, которые предложены правительством, могут быть введены федеральным законом, права граждан могут быть ограничены в соответствии с частью 3 статьи 55 конституции", - пояснил он.

Согласно законопроектам, QR-коды будут использоваться до 1 июня 2022 года на железнодорожном и авиатранспорте, а также в общественных местах. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Голикова объявила переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля
Песков сделал прививку вакциной "Спутник Лайт"
Путин призвал к скорейшему взаимному признанию COVID-сертификатов
"Газпром" перевыполнит обязательства по украинскому транзиту в 2021 году
Названа причина стрельбы в дагестанской мечети
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах