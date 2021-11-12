Клишас: Парламент обсудит целесообразность QR-кодов на федеральном уровне

Целесообразность мер, которые предложены в законопроектах правительства о введении QR-кодов на федеральном уровне, предметно обсудят обе палаты Федерального Собрания. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Целесообразность указанных мер подлежит предметному обсуждению в парламенте", - сказал Клишас ТАСС.

Сенатор обратил внимание на то, что ограничение прав граждан не противоречит Конституции. "Ограничения, которые предложены правительством, могут быть введены федеральным законом, права граждан могут быть ограничены в соответствии с частью 3 статьи 55 конституции", - пояснил он.

Согласно законопроектам, QR-коды будут использоваться до 1 июня 2022 года на железнодорожном и авиатранспорте, а также в общественных местах. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.