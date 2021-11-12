Корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте НАСА.

Финальная стадия сближения корабля с МКС началась в 02:27 мск, а в 02:32 мск ведущий трансляции подтвердил успешную стыковку. Она проходила в автоматическом режиме, пишет ТАСС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с Crew Dragon состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). На МКС отправились Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер, которые будут находиться на орбите почти шесть месяцев.

Напомним, что 9 ноября за Землю с МКС вернулись американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, француз Тома Песке и японец Акихико Хосидэ. На борту станции остались космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.