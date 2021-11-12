Минпромторг предупредил о нарастании проблемы дефицита автоэлектроники

Минпромторг России считает, что ситуация с поставками иностранных электронных компонентов для автомобильной промышленности с течением времени не улучшится, поэтому российским производителям следует активнее заниматься импортозамещением.

Такое мнение высказал замглавы ведомства Василий Шпак на "круглом столе" в Совете Федерации. "Про автоэлектронику… Становится уже очевидно, что разрыв логистических цепочек будет нарастать и проблемы будут становиться все больше и больше, речь идет о поставках компонентов. Поэтому вопрос перехода на российские компоненты наших отечественных сборщиков - это вопрос не просто государственной политики, а вопрос выживания и дальнейшего развития их собственного бизнеса", - предупредил Шпак (цитата по РИА Новости).

О дефиците электронных компонентов для автопромышленности и других сфер пресса начала сообщать еще в конце прошлого года, когда на фоне очередной волны заболеваемости коронавирусом и карантинных ограничений во всем мире были нарушены цепочки поставок, а также серьезно выросли цены фрахта. Восстановление спроса на компоненты со временем лишь ухудшило ситуацию, приведя к дефициту отдельных товаров.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что отправил в простой большинство работников 12 ноября, среди причин концерн назвал отсутствие комплектующих. На остановленных линиях собирают модели Lada Xray, Largus, Granta и Niva Legend, а также Renault Logan и Sanderо, при этом АвтоВАЗ продолжает выпускать двигатели, коробки передач и шасси.