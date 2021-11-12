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12.11.2021 16:06
Рубрика: Российский автопром

"Москвич-412". Вот как выглядит настоящая "капсула времени"

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже "Москвича-412" ИЭ 1989 года выпуска. У автомобиля был один владелец, который не наездил и тысячи километров и бережно хранил автомобиль в гараже.

Фото: Istock
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"Москвич" после приобретения ездил всего два года, накатали на нём всего 816 километров. Последние тридцать лет автомобиль простоял в отапливаемом и вентилируемом гараже. Причина, почему "Москвич" был заперт за воротами, не уточняется. ЛКП не имеет дефектов, моторный отсек - как только что с конвейера.

Согласно данным в объявлении, автомобиль оснащён 75-сильным полуторалитровым двигателем и механической коробкой передач.

Цена "капсулы времени" - 778 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о "Москвиче-412" 1973 года выпуска с малым пробегом. Однако блогера, нашедшего автомобиль, раскритиковали, ведь автомобиль точно не выглядит на 34 555 километров.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru