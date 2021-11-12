Указ губернатора Новгородской области от 12 ноября 2021 года № 576 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Дополнить подпунктом 11.9 следующего содержания:

"11.9. Организовать проведение разъяснительной работы по порядку получения работниками документов о медицинских отводах от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

1.2. Изложить подпункты 19.4, 19.9, пункты 20, 2519, 2521, 2522, 2524, 2527 в редакции:

"19.4. Организовать работу органов ЗАГС по предоставлению государственных услуг, кроме государственной регистрации смерти, по предварительной записи посредством телефонной связи, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), почтовых отправлений, а при государственной регистрации заключения брака - в присутствии лиц, вступающих в брак, допуская одного фотографа или видеооператора (по выбору), без приглашенных лиц, либо с приглашенными в количестве не более 10 человек при условии предъявления фотографом (видеооператором) и приглашенными лицами, достигшими возраста 18 лет, действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины против COVID-19 или однокомпонентной вакцины против COVID-19 (далее QR-код о вакцинации), или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев (далее QR-код о перенесенном заболевании), либо сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее сертификат) (для военнослужащих - сертификата либо подлинника справки медицинской организации, подтверждающей получение ими компонента российской вакцины или однокомпонентной российской вакцины против COVID-19, прошедшей государственную регистрацию (далее справка о вакцинации) или подлинника справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев (далее справка о перенесенном заболевании); для иностранных граждан, лиц без гражданства - справки о вакцинации или справки о перенесенном заболевании), либо документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выданного на основании исследования биоматериала, сданного не ранее 72 часов до посещения (далее ПЦР-тест), документа, удостоверяющего личность (далее удостоверение личности).";

"19.9. Обеспечить проведение разъяснительной работы по порядку получения муниципальными служащими и иными работниками органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций документов о медицинских отводах от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

20. При проведении заседаний, совещаний, слушаний, конференций, семинаров и иных подобных мероприятий:

в случае предъявления участниками мероприятий QR-кода о вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании либо сертификата (для военнослужащих - сертификата либо справки о вакцинации или справки о перенесенном заболевании; для иностранных граждан, лиц без гражданства -справки о вакцинации или справки о перенесенном заболевании) либо ПЦР-теста, удостоверения личности ограничивать численность присутствующих - не более 100 человек (с заполнением места проведения не более чем на 50 % и с обеспечением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования);

в иных случаях ограничивать численность присутствующих с обеспечением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования органам государственной власти Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области - не более 50 человек, иным организациям - не более 30 человек.";

"2519. Юридическим лицам (за исключением юридических лиц, финансирование деятельности которых осуществляется за счет средств федерального бюджета) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, указанных в пункте 1 постановления Главного государственного санитарного врача по Новгородской области от 11.10.2021 № 6 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям" (в редакции от 20.10.2021), представлять информацию о работниках, исполняющих профессиональные (служебные) обязанности на территории Новгородской области, еженедельно до 12.00 по пятницам посредством размещения на ресурсе https://covid-free.novreg.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Информация должна включать сведения о:

наименовании муниципального образования (городского округа, муниципального района, муниципального округа), на территории которого осуществляет деятельность юридическое лицо, индивидуальный предприниматель;

наименовании юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя);

ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя);

сфере деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя;

работниках:

общая численность работников юридического лица (индивидуального предпринимателя);

количество работников, имеющих сертификат, которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев на дату предоставления сведений;

количество работников, получивших первый компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

количество работников, которые прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (привито двумя компонентами или однокомпонентной вакциной).

Министерству цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области обеспечить проведение анализа размещенной на портале информации и еженедельно представлять доклад на заседании штаба по предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Новгородской области.";

"2521. Органам исполнительной власти Новгородской области обеспечить проведение разъяснительной работы по порядку получения государственными гражданскими служащими и иными работниками органов исполнительной власти Новгородской области, а также подведомственных им организаций документов о медицинских отводах от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2522. Установить, что до 01.12.2021 посещение лицами, достигшими возраста 18 лет, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных организаций, спортивных объектов и плавательных бассейнов (за исключением членов спортивных сборных команд Российской Федерации и участников соревнований из Новгородской области), помещений кальянных, клубных формирований, театров, музеев, кинотеатров, организаций, осуществляющих концертную деятельность, культурно-досуговых организаций, организаций общественного питания (за исключением объектов общественного питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, индивидуальных предпринимателей, обучающихся, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками указанных организаций, индивидуальных предпринимателей, обучающимися, а также расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-10 " Россия" и М-11 "Нева") не допускается без предъявления ими QR-кода о вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании либо сертификата (для военнослужащих - сертификата либо справки о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании; для иностранных граждан, лиц без гражданства - справки о вакцинации или справки о перенесенном заболевании) либо ПЦР-теста, удостоверения личности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи посещения спортивных объектов крытого типа, физкультурно-спортивных организаций, культурно-досуговых организаций в целях прохождения вакцинации против COVID-19.";

"2524. Установить, что заселение лиц, достигших возраста 18 лет, в гостиницы и иные оказывающие аналогичные услуги средства размещения не допускается без предъявления ими QR-кода о вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании либо сертификата (для военнослужащих - сертификата либо справки о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании; для иностранных граждан, лиц без гражданства - справки о вакцинации или справки о перенесенном заболевании) либо ПЦР-теста, удостоверения личности.";

"2527. Министерству культуры Новгородской области организовать получение дополнительного образования в области искусств в подведомственных организациях культуры, обеспечив доступ в указанные организации сопровождающих несовершеннолетних обучающихся лиц, досшигших возраста 18 лет, в случае предъявления указанными лицами QR-кода о вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, либо сертификата (для военнослужащих - сертификата либо справки о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании; для иностранных граждан, лиц без гражданства - справки о вакцинации или справки о перенесенном заболевании) либо ПЦР-теста, удостоверения личности.";

1.3. Дополнить пункт 251 абзацем следующего содержания:

"организовать работу по оформлению медицинскими организациями в соответствии с действующим законодательством медицинских отводов от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и доведению до сведения органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Новгородской области, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей порядка оформления медицинскими организациями работникам медицинских отводов.";

1.4. Исключить пункты 2516, 2525, 2526, 2528 и приложение № 3 к названному указу;

1.5. Изложить приложение № 1 к названному указу в редакции:

"Приложение № 1 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97





Перечень видов деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", по оказанию услуг, выполнению работ, проведению мероприятий, временно приостановленных (ограниченных) на территории Новгородской области

Смотрите приложение к настоящему указу.

2. Указ вступает в силу с 15 ноября 2021 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







