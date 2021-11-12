Распоряжение губернатора Омской области от 12 ноября 2021 года № 142-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Пункт 10.3.1 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"отрицательный результат ПЦР-исследования, со дня проведения которого прошло не более 3 календарных дней;".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







