Фильм "Небо" о летчике Пешкове показали в Липецком авиацентре

В широкий прокат этот фильм, созданный при поддержке Минобороны РФ, выйдет 18 ноября. Но, учитывая, что в съемках картины участвовали действующие военнослужащие, было решено устроить для них предпремьерный показ. Липецкий авиацентр выбрали для этого, разумеется, не случайно. Дело в том, что многие сцены киноленты сняли на территории военных объектов Минобороны, в том числе на российской военной базе Хмеймим в Сирии, а также в Липецке. Именно здесь служил подполковник Олег Пешков перед командировкой в САР.

Напомним, 24 ноября 2015 года бомбардировщик Су-24 Пешкова сбил турецкий истребитель. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил, его удалось спасти. А вот Олега Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России.

Недавно на селекторном совещании в Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что художественный фильм "Небо" следует включить в перечень обязательных для просмотра в Вооруженных силах России. Министр считает, что эта лента будет способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих.