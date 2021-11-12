В Приморье подготовились к перекачке топлива с севшего на мель судна

Судно для перекачки нефтепродуктов подошло к панамскому контейнеровозу Rise Shine, который сел на мель у берегов Приморского края. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу местного филиала Морспасслужбы Росморречфлота Ивана Агаревского.

"Сегодня будет проводиться подготовительная работа по установке насосов для перекачки топлива", - сказал он.

Ранее водолазы провели обследование топливных танков.

К выгрузке топлива приступят завтра. Водолазы обнаружили незначительную утечку нефтепродуктов из машинного отделения. Ранее для предотвращения загрязнения акватории вокруг аварийного судна установили боновые заграждения.

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы сел на мель в районе Находки 9 ноября. 14 членов экипажа эвакуировали вертолетом. Машинное отделение судна затоплено, есть трещина по корпусу, других повреждений не обнаружено.