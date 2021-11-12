В Петербурге врачи будут по телефону звать пенсионеров на прививки

В Петербурге граждан старше 60 лет станут в индивидуальном порядке приглашать на вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрия Лисовца.

По его словам, такая работа ранее уже проводилась, в поликлиниках даже появились собственные базы данных, кто на участке переболел, кто был вакцинирован, кто ревакцинировался. Также врачи звонили пациентам с хроническими заболеваниями.

Сейчас в связи с введением в Петербурге обязательной вакцинации от коронавируса, врачи готовы повторить эту работу. Правда, обзванивать пациентов придется интенсивно. В Петербурге насчитывается 1,28 миллиона горожан старше 60 лет. Из них прививки сделали около половины.

Кроме того, обязательной вакцинации в городе подлежат граждане с хроническими заболеваниями, особенно эндокринными, легочными и сердечными. Такие диагнозы есть у 1,9 миллиона петербуржцев. Значительная часть из них - это пенсионеры, но есть и люди трудоспособного возраста. Какова среди них доля вакцинированных, сказать невозможно.

По словам Лисовца, если врач пригласит пациента на вакцинацию, то тот вправе и отказаться. Глава комздрава подчеркнул, что вакцинация добровольна, что гражданин сам решает, что выбрать: обычный образ жизни или социальные ограничения, которые неизбежно будут наложены при отсутствии прививки. Также Лисовец высказал свое мнение по поводу того, как стоит понимать обязательность вакцинации. "Она обязательна, если хочешь быть здоровым", - подчеркнул он и отметил, что пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу.

Напомним, в Петербурге постановлением Роспотребнадзора люди старше 60 лет и горожане, имеющие хронические болезни, до 15 декабря должны сделать первый компонент прививки, до 15 января - полностью завершить цикл вакцинации.