На Кубани от коронавируса вакцинировались около 44 % жителей

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали почти 44 % жителей Краснодарского края. Об этом на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе, в пятницу рассказала заведующая кабинетом инфекционных заболеваний Специализированной клинической инфекционной больницы Краснодара Лариса Дубова.

По ее словам, количество людей, которые хотят получить прививку, постоянно увеличивается.

"Очень хочется, чтобы мы избавились от ковида, по крайней мере от такого потока пациентов. Для этого активность населения должна быть еще больше. Подумайте о возможных последствиях коронавируса прежде, чем отказаться от прививки", - цитирует обращение Дубовой к жителям Кубани, которые еще не вакцинировались, региональный оперштаб.

На днях на совещании с членами правительства президент страны подчеркнул, что усилия по борьбе с коронавирусом могут пойти насмарку при задержке с вакцинацией.

Главной задачей в этой сфере вице-премьер Татьяна Голикова назвала достижение коллективного иммунитета (он складывается из количества переболевших, вакцинированных и ревакцинированных). Как отметила замглавы правительства, сейчас уровень в среднем по России составляет 48,4 процента. Лидеры в этом отношении - Тыва, Подмосковье, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.

Как уже сообщалось, около половины жителей Краснодарского края старше 60 лет еще не привились от COVID-19, хотя с 11 ноября в регионе для этой категории населения действует обязательная вакцинация. Как сообщили в пресс-службе администрации Кубани, чтобы ускорить процесс к каждому пожилому жителю будут обращаться персонально.

По информации властей региона, на Кубани за последние сутки коронавирус подтвердили у 350 человек. Среди зараженных 235 женщин и 115 мужчин (в том числе 61 ребенок). Возраст пациентов - от трех месяцев до 89 лет.

В Краснодаре заболели 107 человек, в Анапе - 23, в Туапсинском районе - 21, в Армавире - 19, в Сочи - 16.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, за весь период 59 тысяч 169 человек выписали с выздоровлением, за последние сутки - 82 человека. 7926 пациентов спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ в данный момент находятся 128 жителей края, на ЭКМО - 6.