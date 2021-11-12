Савельев не ожидает больших сложностей с введением QR-кодов на транспорте

Введение QR-кодов на авиа и железнодорожном транспорте не вызовет больших сложностей, заявил министр транспорта Виталий Савельев в ходе брифинга в правительстве.

"Мы с вами знаем, что авиация и железная дорога имеют большой опыт, который мы получили и в течение двух лет борьбы с пандемией. Авиация практически восстанавливается, железная дорога по пассажирским перевозкам восстановилась. Я думаю, больших сложностей здесь не будет", - сказал Савельев.

При этом у каждой авиакомпании есть свои системы бронирования авиабилетов, заметил он. "Их надо будет совмещать с системой госуслуг, чем мы сейчас занимаемся", - сказал министр. Он добавил, что по поручению председателя правительства создана рабочая группа, которая будет прорабатывать все нюансы для быстрого внедрения решений, прописанных в двух законопроектах в случае их принятия.

Правительство внесло 12 ноября в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах.