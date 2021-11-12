В Ростуризме разъяснили порядок выплат компенсаций клиентам "Музенидис Трэвел"

Требования о выплате страхового возмещения клиенты компании "Музенидис Трэвел" туристы или их законные представители должны направлять вправе предъявить непосредственно страховщику ООО "Страховая компания "ТИТ", указали в Ростуризме.

Среди прочих сведений в заявлении должен быть указан реальный ущерб, возникший у туриста в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.

"Под "реальным ущербом", подлежащим возмещению в рамках страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора, понимаются расходы туриста и (или) иного заказчика на оплату услуг по перевозке и (или) размещению по договору о реализации туристского продукта", - пояснили в Ростуризме.

Как отметили в ведомстве, страховая компания обязана удовлетворить требование туриста о выплате страхового возмещения не позднее тридцати календарных дней после дня получения требования с приложением всех необходимых документов.

В случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора к страховщику обратились одновременно более одного туриста и общая сумма средств, подлежащих выплате, превышает размер финансового обеспечения туроператора, удовлетворение требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях.

Если денежных средств страховщика для выплат туристам окажется недостаточно, туристы вправе обращаться в Ассоциацию "Турпомощь", добавили в Ростуризме.

Ранее Ростуризм исключил "Музенидис Трэвел" из реестра туроператоров. Как пояснил "РГ" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, претендовать на выплаты могут только те туристы, которые приобрели комплексный турпродукт.