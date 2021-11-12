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12.11.2021 15:31
Рубрика: Экономика

В Ростуризме разъяснили порядок выплат компенсаций клиентам "Музенидис Трэвел"

Текст: Евгений Гайва

Требования о выплате страхового возмещения клиенты компании "Музенидис Трэвел" туристы или их законные представители должны направлять вправе предъявить непосредственно страховщику ООО "Страховая компания "ТИТ", указали в Ростуризме.

Фото: Елена Березина/РГ
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Среди прочих сведений в заявлении должен быть указан реальный ущерб, возникший у туриста в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.

"Под "реальным ущербом", подлежащим возмещению в рамках страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора, понимаются расходы туриста и (или) иного заказчика на оплату услуг по перевозке и (или) размещению по договору о реализации туристского продукта", - пояснили в Ростуризме.

Как отметили в ведомстве, страховая компания обязана удовлетворить требование туриста о выплате страхового возмещения не позднее тридцати календарных дней после дня получения требования с приложением всех необходимых документов.

В случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора к страховщику обратились одновременно более одного туриста и общая сумма средств, подлежащих выплате, превышает размер финансового обеспечения туроператора, удовлетворение требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях.

Если денежных средств страховщика для выплат туристам окажется недостаточно, туристы вправе обращаться в Ассоциацию "Турпомощь", добавили в Ростуризме.

Ранее Ростуризм исключил "Музенидис Трэвел" из реестра туроператоров. Как пояснил "РГ" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, претендовать на выплаты могут только те туристы, которые приобрели комплексный турпродукт.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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