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12.11.2021 15:07
Рубрика: ПДД

За езду с грязными номерами предложили лишать прав

Текст: Тимур Алимов
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Поездка на автомобиле с грязными регистрационными знаками может обернуться лишением прав на три месяца. Соответствующее наказание прописано в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, разрабатываемого в Минюсте.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Более жесткая по сравнению со штрафом в 500 рублей санкция ожидает водителя за повторное нарушение. То есть, если он за нечитаемый номер попадется инспектору второй раз в течение года, что вполне возможно в осенне-зимний период. Традиционно существует "вилка": вместо лишения судья может вынести решение о штрафе в 5 тысяч рублей.

Очевидно, что данная мера продиктована неспособностью устройств фото- и видеофикации считывать грязные или потертые регистрационные знаки. Однако, как писала "РГ", для водителей, намеренно скрывающих номер, уже существует серьезное наказание. Оно прописано в статье КоАП об ответственности за управление транспортным средством "с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть". Она регулярно применяется в судах за специально нанесенную грязь или снег на номера.

Напомним, проект нового Кодекса об административных правонарушениях разрабатывается уже несколько лет. Впервые его представили в начале прошлого года.

#ПДД