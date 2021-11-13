Директор УАЗа закрыл вопрос с "Русским Прадо" и турбомотором ЗМЗ

Ульяновский автозавод отказался от планов выпустить "Русский Прадо" - глубоко модернизированную версию внедорожника "Патриот". Об этом в интервью "Бизнес Онлайн" заявил директор УАЗа Адиль Ширинов, отвечая на вопрос одного из читателей.

"Русского Land Cruiser Prado не будет. Оставим это право корпорации Toyota - вот пусть она и производит. Выпускать Prado мы не станем - вопрос решенный", - сказал Ширинов.

Также глава УАЗа категорически опроверг возможность модернизации фургонов и микроавтобусов семейства "Буханка": "Невозможно модернизировать то, чему уже 70 лет. Зачем? У нее есть свой жизненный цикл, просто надо ей дать дожить его нормально. Нужно позволить ей естественным путем уйти на покой. Пока завод функционирует, мы сделаем все, чтобы он являлся рентабельным. И вместе с акционерами думаем, каким образом люди будут иметь возможность работать и развиваться".

Новое семейство турбированных бензиновых моторов ЗМЗ, которое создавалось совместно с немецкой FEV Engineering под проект "Русского Прадо", отменено. Ширинов отметил, что ЗМЗ больше не планирует создавать новые двигатели.

Напомним, проект глубокой модернизации "Патриота" УАЗ вел с 2016 года. По аутсорсингу по заказу УАЗа за часть инжиниринговых работ отвечал Санкт-Петербургский политех. Предполагалось, что машина сохранит кузов нынешней модели, но ее дизайн осовременят за счет полностью нового оформления переда и зада. Всю внешнюю светотехнику выполнят на LED-элементах. Комплексной модернизации должны были подвергнуть шасси - ожидалась совершенно новая рама, гораздо более прочная и продуманная с точки зрения пассивной безопасности. Переднюю подвеску планировалось сделать независимой пружинной, заднюю - зависимой пружинной. Рассчитывали внедрить бензиновые турбомоторы ЗМЗ и турбодизель Ford.