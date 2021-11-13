Как незрячий блогер из Петербурга стал успешным программистом, отцом и сохранил веру в людей

Блогерство - не просто модное хобби, а чуть ли не еще одна повальная эпидемия: сейчас все - блогеры.

Вот и Максим Спиридонов тоже пару лет назад поддался искушению и завел канал на Яндекс-Дзене. Молодой успешный программист, хороший семьянин, обожает путешествия.

Пишет обо всем: как ходил под парусом, как встретил и полюбил жену Юлю, как растут его трое детей... Его блог из тех, на которые легко "подсесть".

Увлекает, заражает оптимизмом (он и ведет его под девизом "Только позитив!"). Но есть кое-что, что очень отличает этого парня от других: Максим Спиридонов с детства полностью, абсолютно слеп.

Из блога "Будни слепака" на Яндекс-Дзене:

"Сотрудники вокзала Барселоны не знали английского. Приходилось твердить "Жирона, Жирона", чтобы нам помогли сесть в нужный поезд. Нас куда-то вели, сажали, и мы ехали, но до самого конца не были уверены, что едем туда, куда нужно".

"В Хэллуин на мне был костюм сумасшедшего повара, объемный колпак и фартук. Сервировали стол фигурками летучих мышей, мух, в вазочках орешки, червяки из мармелада..."

"Иду по тротуару, и тут мне прохожий говорит, что сзади едет машина, легковая. Я, поудобнее взяв свою белую трость, продолжил путь. Водитель сначала посигналил, а потом давай в форточку орать. Если бы нормально попросил, я бы, может, и отошел. А в ответ на грубость я сразу и слышать перестаю".

Максим, откуда в вас этот "мотор"? Путешествия, парусный спорт... Почему вы не сидите дома в безопасности и покое?

Максим Спиридонов: Это моя жизненная философия. Можно жить ради материальных благ, а можно для души, эмоций, самых ярких впечатлений. Я сторонник второй идеи. Путешествие - оно ведь остается с тобой навсегда.

Вы с женой уже сколько стран посетили?

Максим Спиридонов: Пока семь-восемь. Было бы больше, если б не пандемия. Надеюсь, зимой снова куда-нибудь сорвемся.

А какие впечатления может дать поездка незрячему?

Максим Спиридонов: Те же, что и всем. Современные европейские музеи полны 3D-моделями, а гид все опишет своими словами. Да, конечно, мы не можем полностью ощутить величие кого-нибудь собора. Но все равно картинка у меня складывается. И могу и нашу страну похвалить. Видно движение к лучшему, в музеях появляются объемные модели, картины для незрячих.

Фото: блог Максима Спиридонова

Я тоже уже видела такие штуки в музеях в Москве.

Максим Спиридонов: Самый лучший наш музей, вот прямо в тренде, это "Гараж" в Москве. Они всегда, под каждую выставку делают модельные копии, делают интересно, качественно. Это не просто 3D-печать бездушная. Художник, например, на картине изобразил какое-то северное море, и особый мастер сделал море на модели из некого холодного материала, так, что оно и наощупь тоже холодное и отличается по теплоте от лодок и всего остального. И это очень здорово.

Также у нас приняли закон, по которому со следующего года фильмы, получающие господдержку, будут выпускаться с тифлокомментариями - это такая дополнительная звуковая дорожка, на которой диктор описывает для незрячих все происходящее на экране. Эти звоночки говорят о том, что страна просыпается и начинает в эту сторону как-то поглядывать.

Но как вы справляетесь в незнакомой местности?

Максим Спиридонов: Мы и едем, чтобы выйти из зоны комфорта. За приключениями. С нами очень много заговаривают, бывают случайные знакомства, которые перерастают в важные связи, теплые человеческие отношения. Когда мы едем, обычно кидаем в соцсети клич, рассказываем о себе, и откликается огромное количество людей, которые хотят встретиться, рассказать о своей жизни, о своем городе.

А с какими-то стереотипами сталкиваетесь? Что обижает?

Максим Спиридонов: Я человек крайне необидчивый. Меня можно достать, но я скорее рассержусь, чем обижусь. Стереотипов, конечно, полно. Самое дурацкое - это когда идешь по делам с сопровождающим, а там, на месте, разговаривать начинают с ним, а не с тобой. Классическая история, надо было в МФЦ оформить документы. Заговариваю с администратором, а она обращается к моей теще, а не ко мне лично. Людям кажется, что если ты не видишь, то и ни в чем не разбираешься.

Такие продвинутые молодые незрячие - это исключение?

Максим Спиридонов: Сейчас все начинает меняться, в том числе, в головах самих незрячих людей. То, что мы незрячие, не дает нам права расслаблять булки на диване. Жить хочется активно, интересно и с нормальным достатком. Те времена, когда слепого могли лишь тащить мама-папа, уже проходят. Конечно, гораздо легче в крупных городах. Здесь много незрячих: есть на кого равняться, кем вдохновляться и чем заниматься. В регионах бывает намного печальнее. Мы презентовали один проект в провинции, и все незрячие поголовно сказали: "Зачем нам самостоятельность, если нас мама на работу привезет, а сестра увезет?". А я не понимаю, как можно жить без цели? Жить как потребитель? Это так не работает, постоянно брать не получится, когда-то придется отдавать. Так лучше сбалансировать свою жизнь, получая и отдавая.

Что самое тяжелое в положении незрячего человека?

Максим Спиридонов: Глупые препятствия. Когда ты встречаешь чей-то негатив, упрямство, которые мешают тебе развиваться, чего-то достигать. Как-то в Питере мы пошли с друзьями в бассейн, и на входе администратор стала задавать какие-то тупые вопросы. И ладно бы ее интересовало, как мы там вообще будем ориентироваться, но она стала спрашивать: "Как вы себе воду настроите в душе?" Мы с ней полчаса провели в дискуссии. Наверняка, если я подойду к человеку на коляске, то буду выглядеть для него так же глупо, задам миллион дурацких вопросов. Но есть вопросы просто жесть, как этот про воду.

Это был страх, что придется нести ответственность.

Максим Спиридонов: Скорее, лень. Самое простое - отказать. Откажи и ничего не делай. Но скоро это перестанет работать. Потому что есть же Интернет, эти проклятые блогеры, которые "хайпанут" и вызовут волну народного порицания.

Блогеры реально могут менять ситуацию?

Максим Спиридонов: Я не сторонник "хайпа". Но порой есть смысл. Например, слежу за одним блогом в Интернете, там, где люди выискивают в магазинах просроченную продукцию. Я ведь в зоне риска, действительно могу схватить просрочку. Я даже одному написал: "Вам от незрячих респект!".

В вашем блоге чувствуется миссия, социальная ответственность. Есть такое?

Максим Спиридонов: На самом деле, да. Сначала блог завелся из-за желания получить чужое мнение, "лайки" душу греют. Но потом я понял, по реакции читателей, что блог многим дает мотивацию и вдохновение, потому что они начинают видеть под другим углом. Кто-то начинает понимать, что много печалится над всякой ерундой, ведь есть люди, которым сложнее, но они улыбаются и что-то делают. А второе важное - хочется поменять отношение к людям с инвалидностью.

Если незрячий не крутой программист, какие у него пути?

Максим Спиридонов: Знаете, еще жива эта советская история, когда незрячий ходил на завод, собирал какие-то крышки для консервных банок, резинки в них вставлял, и это был бессмысленный и крайне дешевый труд. Вот у меня приятель так работал. Я к нему завернул на денек, как на экскурсию, узнать, какая там атмосфера. А она ужасная. Как будто в резервации. Для друга это послужило стимулом выучиться на массажиста, сейчас работает за хорошую зарплату в хорошей организации.

Фото: блог Максима Спиридонова

А вы где учились?

Максим Спиридонов: В школе, попав на информатику, узнал о существовании аудиоигр - это когда игровая сцена строится с помощью 3D-звуков: то есть, если скрипнет дверь справа, то понятно, что персонаж надо гнать туда. Подсел на эти игры, потом понял, что хочется большего. Поступил в Политехнический в Петербурге, окончил факультет технической кибернетики, получил специальность "Информационные системы и технологии". На пятом курсе вместе с одной девушкой делали инклюзивный проект, назвали "Парауниверситет". Мы хотели объединить студентов с инвалидностью с обычными студентами, чтобы вторые первым помогали изучать математику. В те годы компьютер не умел голосом произносить математические формулы, и приходилось напрягать кого-нибудь из своих одногруппников, просить тебе читать учебник. Мы даже выиграли какой-то грант.

Нужно было двигаться дальше. Я нашел стартап-компанию, которая занималась разработкой GPS-навигатора для незрячих. Прошел собеседование. Получилось, что я и незрячий программист, и тестировщик, и целевая аудитория - все в одном. Сели впятером и стали делать этот навигатор. Из этой работы и выросла любовь к путешествиям. Нужно было ходить по незнакомым местам, куда-то уезжать, чтобы тестировать навигатор.

Это приложение или устройство?

Максим Спиридонов: Носимое кнопочное устройство с голосовым интерфейсом, то есть оно говорит. Это удобно. К нему подключаются специальные очки. В них встроены камеры, видеоряд анализируется и человеку сообщается об изменениях в обстановке. Например, он идет, а из двора выезжает машина. Навигатор смотрит на 4 метра вперед и предупредит, что впереди какое-то движение.

Я у вас с удивлением прочитала, что многие звуковые светофоры перестают пищать в 10 часов вечера.

Максим Спиридонов: Жителям мешает звук ночью. Есть люди, которые к такому относятся спокойно - меня, например, абсолютно не раздражают дикие музыкальные игрушки или когда ребенок вопит, скачет весь день, но многие писк светофора за окном вынести не могут.

И какой же выход?

Максим Спиридонов: Сделать антивандальные кнопки! Незрячий подошел к светфору, кнопочку нажал. Есть еще проблема: транспорт, который открывает дверь по кнопке. Это просто... "убиться головой об стену". Кнопку же надо найти! А автобус грязный, обшаривать его не хочется. Это напоминает мне историю, когда в одном нашем городе на автобусы повесили номера, написанные шрифтом Брайля. Ребята, это как?! Самый рабочий вариант был в Казани во время Спартакиады. Там просто автобус объявлял сам себя. Подъезжал к остановке, открывал двери, объявлял свой номер и следующую остановку. Ничего больше!

И без особых высоких технологий...

Максим Спиридонов: Проще некуда. Но нет же! Спартакиада прошла, и это новшество убрали.

Вы каким транспортом больше пользуетесь в городе?

Максим Спиридонов: Метро. Оно статичное, там ничего не меняется. В Питере все новые станции застекленные, и это, конечно, круто. Но очень не хватает тактильных линий, которые вели бы по платформе, чтобы человек с тростью шел бы себе по этой дорожке и шел. Особенно это опасно на открытых станциях, где нет ни колонн, ни дверей и не к чему привязаться для ориентира. Я стараюсь заслышать какого-нибудь человека и за ним пристроиться.

Совсем простые, незатратные вещи...

Максим Спиридонов: И, знаете, мне не нравится, когда говорят: "доступная среда для инвалидов". Она не для инвалидов, она для всех! Что, разве с детской коляской не нужна доступная среда? Она нужна любому. Как-то мои друзья ездили в Южную Корею и в супермаркете на кассе с удивлением спросили, почему по Брайлю там подписаны абсолютно все товары (тогда как в России - только лекарства, да и то не все). Кассир ответила: потому что сегодня мы здоровы, но не знаем, что может случиться завтра.

В вашем блоге особенно запомнились главы о детстве, когда стало катастрофически падать зрение.

Максим Спиридонов: Я родился в Чебоксарах, но потом семья переехала в Новгородскую область. Когда в мои восемь лет стало ясно, что в обычной школе я учиться не смогу, выяснилось, что ближайшая школа для слепых и слабовидящих находится в Питере, за 300 километров. Девяностые годы были тяжелые, особенно в провинции. К тому же в семье как раз родился третий ребенок. Меня отправили в школу-интернат в Питере. Забирать, конечно, на выходные не могли - в первый год не смогли забрать даже на каникулы. Мама очень тяжело переживала. До сих пор ей особенно обидно, что в Чебоксарах такая школа как раз была и, останься семья на старом месте, мне не пришлось бы учиться в интернате. А я ей говорю: возможно, тогда я бы вырос "маминым сынком", не получил бы школы жизни.

Одна моя подруга проходила практику в нашей бывшей школе слепых и была потрясена, что в третьем классе девочки не умеют заплетать себе косички. Воспитатели объясняют: жизнь поменялась. Сейчас родители имеют возможность проявлять гораздо больше заботы и... оказывают детям медвежью услугу. Они приходят в школу несамостоятельными, их нужно реабилитировать, учить всему. Да, пожалуй, я даже рад, что все так сложилось.

У вас часто просят совета мамы незрячих детей.

Максим Спиридонов: Я обычно отвечаю: не опекайте! Вы не будете вечно, и должны быть уверены, что ваш ребенок без вас не пропадет.

Знаете, а ведь это верно не только для незрячих!

Максим Спиридонов: У нас дома как было: хочешь чаю - иди налей. Не умеешь - сейчас научим. Нам приходилось самим себе греть еду, а иногда и готовить. Помню, мы с братом готовили жаркое: почему-то решили, что молодую картошку не надо чистить, и так сойдет. Такая гадость вышла...

Я своим детям не даю гиперопеки. Отпустить совсем - страшно (сына восьмилетнего одного в школу не пускаем). А вот в быту - полная самостоятельность. Мальчики должны вырасти мужчинами.

Фото: блог Максима Спиридонова

У вас сыновья?

Максим Спиридонов: От первого брака у меня сын восьми лет и пятилетняя дочка. А младшему сынишке чуть больше года.

Судя по блогу, вы очень плотно в воспитании участвуете. Не каждый отец знает, где детская поликлиника...

Максим Спиридонов: Стараюсь максимально участвовать во всем. Хотя в супруге уверен, знаю, что она справится. Обычно отвечаю за "ночной дозор", когда дети совсем маленькие. Заметил, что человеку достаточно 15 минут поспать днем, чтобы почувствовать себя отдохнувшим. Например, в метро, под хорошую аудиокнижечку...

Расскажите, а как вы познакомились с Юлей? Как влюбляются, не видя друг друга?

Максим Спиридонов: Слепые знакомятся везде, точно так же, как другие. В интернете, на улице, в общих компаниях. Есть Общество слепых, но там сидят люди, которые выросли в этих обществах еще при советских домах культуры. Молодежь тут не тусуется, потому что тут нет ничего, что могло бы ее заинтересовать. Открой афишу любой этой организации, там будет "Поэтический вечер с чаепитием", "Праздник урожая" и т.д. Это не плохо, просто молодежи такое не интересно.

Первое, на что мы, незрячие, обращаем внимание - это голос. Второе - парфюмерия, аромат. А третье - это уже личность. Что человек говорит, как он себя при этом ведет, как реагирует. Не могу сказать, что внешность совсем не имеет значения - хотя, конечно, для того, кто не видел никогда в жизни, так и есть. Например, рыжий цвет волос ему ни о чем не скажет. У него свое представление о красоте, не визуальное, для него красота, возможно, в том, что у девушки длинные волосы, и любая девушка с длинными волосами для него будет красивой. А вот лица у нас трогать не принято.

Надо же, а в романтических фильмах...

Максим Спиридонов: Нет, это - кошмар. Я как-то угодил на тренинг, где нас заставляли трогать лица друг друга. И неприятно даже не только когда к твоему лицу прикасаются, но и самому трогать чужое лицо. Ты вторгаешься в чужое пространство. Чувствуешь себя неудобно, неприлично, боишься человеку в глаз ткнуть. Это некомфортно и ничего тебе не даст, никакую картинку не сложит. Я не знаю ни одного незрячего, который это бы так делал при знакомстве.

Итак, сошлись голос, аромат и характер человека, появляется заинтересованность, она перерастает во влюбленность, а та - в любовь. Лет через 10, я, наверное, что-то добавлю. Сейчас пока любовь!

А сейчас вы сколько лет вместе?

Максим Спиридонов: Мы познакомились на общей тусовке года четыре назад. Проходил социальный эксперимент - на одной площадке собрали незрячих из России, немецких детей из элитных школ, детей из польских деревень и румынских глухонемых. Мы неделю жили в одном польском местечке в старинном замке. Было интересно, как мы сможем взаимодействовать, находясь в разных социальных статусах, с разными языковыми барьерами, со всем разным. На мой взгляд, это был успех. Нас ездило 17 человек вместе с волонтерами, и оттуда вернулось три пары. Я там как-то умудрялся понимать глухонемых людей! Они не могут мне показать руками, я не могу читать по их губам, но мы как-то могли взаимодействовать! Нечто похожее я наблюдаю со своими маленькими детьми. Словно включается какой-то дополнительный природный механизм, шестое чувство...

13 ноября в мире отмечают Международный день слепых. По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 39 миллионов слепых людей и 246 миллионов с плохим зрением. Количество учтенных слепых и слабовидящих в России составляет около 218 тыс. человек. В Республике Беларусь на учете в центрах социального обслуживания населения состоит около 25 тыс. инвалидов с нарушениями зрения.