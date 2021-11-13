Как выгодно купить зимние шины

Перед зимним сезоном многие автомобилисты подыскивают для себя комплект шин. Кто-то ориентируется на соотношение цена-качество, кто-то ищет самую дешевую резину, а кто-то нацелен на лучшее предложение на рынке. Рассмотрим все варианты и дадим наши рекомендации.

Выбор подержанной резины

Один из самых выгодных вариантов приобретения зимней резины - это "прошерстить" форумы и приобрести подержанную "шиповку" или "липучку" с небольшим пробегом и возрастом. Правда, помните, что реальный срок службы большинства моделей составляет от семи до десяти лет, да и то при условии корректной эксплуатации и хранения.

Между тем ГОСТ 5513 и ГОСТ 4754-97 ограничивают эксплуатационный срок службы автомобильной резины и вовсе пятью годами с момента изготовления. Как бы то ни было, чтобы выяснить возраст шин, смотрим на их боковины. У моделей, произведенных после 2000 года, там нанесен так называемый DOT-код: первая пара числе указывает на номер недели в году, когда произведена покрышка, а вторая - на год выпуска.

При этом следует знать, что мягкие зимние шины (это в основном "липучка") изнашиваются быстрее, чем "шиповка". Также перед покупкой б/у зимних шин, обязательно обратите внимание, есть ли на поверхности вздутия, порезы или расслоение материала. Если есть, то от покупки точно следует отказаться, поскольку эксплуатация такой резины небезопасна.

Ну и, наконец, помимо внешних данных подержанной покрышки нужно смотреть, конечно же, на репутацию бренда. Можно также ориентироваться на свежие рейтинги независимых тестов. Мы же подскажем, что самый большой срок - 10 лет - отмеряют своим покрышкам компании Continental, Michelin и Nokian, а такая гарантия сама по себе говорит о многом. Понятно, что у б/у резины этих брендов должен быть наименьший износ и лучшее в сравнении с конкурирующими продуктами состояние.

Доступная лицензированная новая резина

Фото: Istock

Существует достаточно обширная группа покупателей, которые принципиально не хотят платить за шины больше, чем могут себе позволить, да и в целом ориентируются на товары нижнего ценового сегмента. Однако когда речь заходит о безопасности езды, то одной лишь ценой руководствоваться, конечно же, нельзя.

Нужно как минимум убедиться, что продукт сертифицирован, иными словами - присутствует на нашем рынке официально и имеет соответствующие одобрения. Речь идет прежде всего о наличии сертификата Таможенного союза ТР ТС 018/2011. Возьмем, к примеру, такую доступную модель, как белорусская шина Белшина Artmotion Snow размерностью 175/70 R13.

Цены на эту "липучку" начинаются с 2950 рублей за единицу. При этом покрышка имеет высокий индекс максимальной скорости H (до 210 км/ч), симметричный рисунок протектора и рекомендована для северных зим. Разумеется, эта модель имеет и сертификат соответствия, так что можно быть уверенным, что шина не порвется, не развалится, не задубеет на морозе и обеспечит приемлемый уровень торможения и ходимости в отличие от продукта "Ноунейм".

Таким образом, при выборе максимально дешевой зимней резины мы рекомендуем смотреть не только на цену, но и на репутацию компании-производителя.

"Бюджетники" от крупных производителей

Фото: Istock

Разумным решением будет также покупка зимней резины от дочерних брендов ведущих шинных компаний. Характерный пример - резина чешской марки Barum, шведской Gislaved и словацкой Matador. Далеко не все в курсе, что все три бренда являются дочерними по отношению к материнской немецкой компании Continental AG.

Точно также в портфеле французской шинной компании Michelin имеется целый набор дочерних фирм. Это BF Goodrich, Kleber, Kormoran, Riken, Taurus, Tigar, Uniroyal. У итальянской Pirelli бюджетный сектор закрывают Ceat и Formula. А японской Bridgestone принадлежат бренды Dayton, Firestone и Lassa.

Принципиально, что дочерние фирмы, как правило, используют технологии и материалы от головной компании. В результате продукты топового бренда и компании "второй лиги" де-факто обладают весьма близкими характеристиками. При этом, к примеру, французская зимняя "липучка" Kormoran SnowPro B4 размерностью 165/65 R14 обойдется вам сегодня в 3 970 рублей, а зимняя фрикционная шина Michelin X-Ice Snow такой же размерности оценена уже в 5 900 рублей.

Бренды второй линейки

Фото: Пресс-служба Nokian.

Не секрет, что ведущие производители шин практикуют перевод моделей прошлых поколений в так называемую "вторую линейку". Между тем статус "вторых" вовсе не предполагает, что шины прошлых поколений хуже, чем новые. Конечно, может ощущаться разница в составе резины и используемых технологиях изготовления.

Однако поскольку речь идет о производителе с высокой репутацией, не стоит не сомневаться, что вы получите продукт, соответствующий всем корпоративным стандартам по безопасности, ходимости, комфорту и так далее.

Возьмем для примера шипованную шину Nordman 7, взявшую лучшее от некогда сверхуспешной Nokian Hakkapeliitta 7. Nordman 7 напоминает прообраз по конструктиву и внешнему виду и, что важнее всего, - здесь задействованы передовые технологии, опробованные на Hakkapeliitta 7, такие как шипы с амортизирующими свойствами (положительно влияют на плавность хода), технология "медвежий коготь" (резиновый выступ на шашке протектора, не позволяющий шипу наклоняться во время торможения и бокового скольжения) и, конечно, высокое качество компаунда, обеспечивающее устойчивость к сильным морозам, вплоть до - 45°C.

При этом одно из важных преимуществ Nordman 7 - ценовая доступность. За покрышку размерности 185/65 R15 сегодня просят вполне подъемные 4 600 рублей.

Выбираем лучшее

Фото: Пресс-служба Nokian.

Ну и, наконец, для тех, кто привык платить за все самое лучшее и передовое, выбор также очевиден. Это зимние новинки ведущих шинных брендов, учитывающих при разработке своих моделей российские климатические условия. Здесь первую скрипку играют такие модели, как, к примеру, Nokian Hakkapeliitta 10р, которая проектировалась с учетом нынешнего изменения климата, включая регулярные скачки температуры.

Надежное сцепление на зимней дороге обеспечивается здесь резиновой смесью нового поколения и ошиповкой двумя типами шипов (технология Eco Stud 10). При в сравнении с европейской версией шипы у Hakkapeliitta 10p чуть длиннее, а их количество увеличено, насколько это позволяет технический регламент Таможенного союза. Соответственно такая резина демонстрирует отличные показатели управляемости и торможения на снегу, льду и асфальте.

Тишина и комфорт в салоне достигаются благодаря технологии SilentDrive, минимизирующей вибрации. А снижение расхода топлива происходит за счет низкого сопротивления качению. Наконец, можно рассчитывать на более высокую ходимость новинки в сравнении с предшественницей. Среди прочего этому поспособствует оптимизированное крепление шипов. Модель представлена в 41 типоразмере с посадочными диаметрами от 14 до 20 дюймов. Цены начинаются от 5560 рублей.

Еще один вариант - можно обратить внимание на другие флагманы марок, такие как Goodyear UltraGrip Arctic 2 (эта новинка 2021 года приходит на смену знакомой многим автомобилистам "шиповке" Goodyear UltraGrip Ice Arctic. Ее главные "фишки" - более тонкий и острый шип оригинальной формы, короткий тормозной путь в любых условиях и уменьшенный уровень шума), Continental Ice Contact 3 (в сравнении с предшественницей на 7% повышена устойчивость к аквапланированию, на 9% улучшена управляемость на сухом асфальте), Pirelli Ice Zero 2 (по сравнению с первым поколением покрышки число шипов выросло со 130 до 190 штук, а конструкция шипа оптимизирована) и Bridgestone Blizzak DM-V3 (в третьем поколении у Blizzak DM-V3 тормозной путь на льду сократился на 9%, на мокром асфальте на 6%, ресурс шины увеличился на 25%).

Таким образом, у покупателей сегодня имеется как минимум пять опций при выборе качественных зимних покрышек. Первый вариант - покупку подержанной зимней резины - мы бы все же не рекомендовали, поскольку в большинстве случаев покупаешь кота в мешке. А вот четыре других схемы - вполне рабочие. Ведь во многих случаях за непопулярным названием скрывается резина с отличной родословной и ноу-хау ведущих брендов. Ну а тем, кто не экономит на своей безопасности и комфорте, мы рекомендуем брать шинные новинки брендов первого эшелона. В итоге это долгосрочный вклад, который точно окупится.