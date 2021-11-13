Лукашенко возложил на Запад вину за ситуацию с мигрантами

Именно политика Запада привела к сложившейся ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

"И потом они ввели против меня санкции, против белорусов, пошли на гибридную войну против Беларуси. Возьмите СМИ, экономику, политику, уже до военного, до безопасности добрались", - цитирует РИА Новости президента Беларуси.

По словам белорусского лидера, Запад ошибается, если думает, что в этой ситуации Беларусь будет, в том числе, защищать от мигрантов. "Вы это устроили - получите", - сказал Лукашенко.

Президент РБ заверил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика "Белавиа" не привозил в Беларусь мигрантов с Ближнего Востока.

"Самолетам компании "Белавиа" запретили даже над территорией Европы летать! Ну хорошо, мы летаем в Россию, мы летаем в Китай, на этот же Восток и так далее, хотя ни один самолет "Белавиа" мигрантов сюда не привез, они на своих самолетах, на "Боингах" летают" - пояснил президент Беларуси.

Миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые попытались проникнуть на территорию Польши.

Страны ЕС обвиняют Минск в эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.