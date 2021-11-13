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13.11.2021 16:21
Рубрика: В мире

Лукашенко возложил на Запад вину за ситуацию с мигрантами

Текст: Александр Саможнев
Именно политика Запада привела к сложившейся ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.
Фото: БелТА / РИА Новости Фото: БелТА / РИА Новости
Фото: БелТА / РИА Новости

"И потом они ввели против меня санкции, против белорусов, пошли на гибридную войну против Беларуси. Возьмите СМИ, экономику, политику, уже до военного, до безопасности добрались", - цитирует РИА Новости президента Беларуси.

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По словам белорусского лидера, Запад ошибается, если думает, что в этой ситуации Беларусь будет, в том числе, защищать от мигрантов. "Вы это устроили - получите", - сказал Лукашенко.

Президент РБ заверил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика "Белавиа" не привозил в Беларусь мигрантов с Ближнего Востока.

"Самолетам компании "Белавиа" запретили даже над территорией Европы летать! Ну хорошо, мы летаем в Россию, мы летаем в Китай, на этот же Восток и так далее, хотя ни один самолет "Белавиа" мигрантов сюда не привез, они на своих самолетах, на "Боингах" летают" - пояснил президент Беларуси.

Миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые попытались проникнуть на территорию Польши.

Страны ЕС обвиняют Минск в эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.

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