Минцифры готово платить за поиск утечек персональных данных

Министерство цифрового развития РФ объявило тендер на сбор информации об утечках персональных данных в интернете. Соответствующий лот размещен на портале госзакупок.

Согласно документации, целью закупки является своевременное выявление информации об утечках данных, в том числе, в Даркнете, получение статистики по покупками продажам данных, а также их объему и спросу на рынке.

Подрядчик будет обязан мониторить подозрительные объявления и сообщения, оценивать и анализировать их, а также готовить отчеты о найденных проблемах. В Минцифры надеются, что полученная таким образом информация позволит своевременно реагировать на обнаруженные инциденты.

Цена лота составляет 68,3 млн рублей. Подать заявку желающие могут до 19 ноября этого года.

Ранее сообщалось о масштабной утечке персональных данных полумиллиона россиян, купивших фальшивые сертификаты о прививке от коронавируса.