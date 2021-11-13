Новые Renault Logan и Sandero для России: подробности об опциях

На АвтоВАЗе начали производство новой генерации Renault Logan и Sandero для российского рынка по полному технологическому циклу. Появились подробности о внешности автомобилей и об их опциональном оснащении.

Если до этого окончательная сборка тестовых прототипов Logan и Sandero третьего поколения на новой платформе CMF-B осуществлялась в научно-техническом центре АвтоВАЗа (НТЦ, центр инжиниринга), то теперь все операции, по данным Avtograd news, осуществляются непосредственно на заводе.

Внешность передней части отлична от европейских Dacia Logan и Sandero и от турецкого Renault Taliant. Если верить источнику, то она будет приближена к моделям Renault Kiger и Kwid, продающихся в азиатском регионе. То есть оптика окажется трёхуровневой: первый - дневные ходовые огни, второй - основной свет (в зависимости от комплектации - светодиодный, галогеновый или комбинированный), нижний, соответственно, - противотуманные фары. Дизайн задней части напоминает Arkana.

В дорогой версии модели оснащаются 113-сильным двигателем 1.6 литра, который агрегатируется либо 6-ступенчатой МКП, либо вариатором.

В список опций входят: мультимедиа с большим тачскрином, цифровая приборная панель, система выбора режимов движения, каждый из которых имеет свои настройки подсветки, в том числе атмосферной, руль с отделкой из искусственной кожи, подогревом и регулировками как по высоте, так и по вылету, обогрев лобового стекла, подогревы передних и задних сидений, датчики света и дождя, зеркала с электроприводом, запуск двигателя с кнопки, передний и задний парктроники, климат-контроль, камера кругового обзора, система бесключевого доступа, отделка салона экокожей.

Согласно нынешним планам, выпуск товарных автомобилей начнётся в июне 2022 года.

В настоящее время Renault Logan можно купить за 734 000 - 926 000 рублей, Sandero стоит от 763 000 до 955 000 рублей.