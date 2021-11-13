Боец Усман Нурмагомедов доставлен в Махачкалу

Подозреваемый в наезде на полицейского боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов доставлены правоохранителями в Махачкалу для проведения следственных действий. Об этом сообщают РИА Новости.

Как писала "РГ", 11 ноября на КПП "Аэропорт" в городе Каспийск патрульные полицейские попытались остановить двигавшейся на большой скорости автомобиль Toyota Camry без номеров и с тонировкой. Водитель проигнорировал требование о прекращении движения, сбил оградительный барьер поста и наехал на правоохранителя. Полицейский получил травмы.

По факту инцидента следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Подозреваемых задержали в тот же день в московском аэропорту "Шереметьево".

Усман Нурмагомедов - боец смешанных боевых искусств, чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. Его двоюродный брат - Хабиб Нурмагомедов - бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.